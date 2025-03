Cammini d’Italia, la più grande community del trekking che analizza le preferenze e segue le tendenze per scoprire quali sono i cammini più ricercati sul portale www.camminiditalia.org, ha incoronato (grazie a 25.000 click!) il Kalabria Coast to coast tra i 10 Cammini più ricercati nel 2024.

Il riconoscimento, è giunto all’interno della 21° edizione di Fa’ la cosa giusta! fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo editore. L’evento, si conferma essere il più grande in Italia dedicato ai percorsi a piedi e in bicicletta nel rispetto dei luoghi e assaporando pienamente l'essenza più autentica dei territori.

Per la prima volta a Fiera Milano Rho, nel grande polo fieristico progettato da Massimiliano Fuksas, dal 14 al 16 marzo scorsi, ha registrato presenze record, con oltre 52.000 visitatori. A promuovere il Kalabria coast to coast, inserito tra le “50 world’s greatest places of 2022” del prestigioso magazine Time, è stata l’associazione Kalabria trekking APS, che del cammino che percorre il tratto più stretto d’Italia per 55 km da Soverato a Pizzo, ne è l’ideatrice, cura la pulizia e la manutenzione dei sentieri e della segnaletica, offre gratuitamente assistenza telefonica, supporto logistico e accoglienza ai

camminatori, dal 2020.

Nella sezione Viaggi e grandi cammini, gli appassionati del settore, hanno avuto l’opportunità di scoprire questo cammino, sia all’interno di incontri tematici che fermandosi nelle due postazioni dedicate, una nella grande piazza di Calabria Straordinaria, allestita dalla Regione Calabria per promuovere tutta l’offerta regionale, e una nell’area dei Grandi Cammini.

In entrambe, i volontari del Kalabria coast to coast hanno fornito informazioni e consigli, e il flusso incessante delle visitatrici e dei visitatori, oltre che di studenti accompagnati dai loro professori, cresciuto in modo esponenziale nel corso degli anni, ha chiaramente dimostrato come il turismo sostenibile e responsabile, stia prendendo piede nel cuore di tante persone e i cammini in particolare, si confermano un fenomeno sociale e culturale simbolo di un movimento collettivo, a passo lento.

Numerosi sono stati gli eventi dedicati alla presentazione di proposte turistiche in grado di valorizzare le comunità, i patrimoni territoriali, culturali, naturali ed enogastronomici che si sono susseguiti all’interno degli spazi predisposti. Tra questi, uno interamente dedicato alla presentazione del Cammino Kalabria coast to coast, all’interno della Piazza Percorsi di Terre di mezzo e l’altro, nella Piazza dei Grandi Cammini, per la presentazione di “Cammini di Calabria – Guida e taccuino per il viaggio”, del Touring Club Italiano al cui interno trova spazio anche il KCTC.