L’evento in programma nella serata di sabato 3 maggio promette risate a gogò e divertimento per giovani e adulti

Serata all’insegna della spumeggiante comicità di Biagio Izzo: sabato 3 maggio, alle ore 20.30, l’Auditorium Comunale “Massimo Troisi” di Morano, tempio di cultura e svago, divenuto negli ultimi tempi riferimento sicuro per amanti e interpreti delle più belle pièce teatrali italiane, torna a illuminarsi per accogliere il celebre e amatissimo attore napoletano, protagonista dello spettacolo “Esseoesse”.

L’evento, di grande richiamo, inserito nel cartellone del Tirreno Festival 2024/2025, rassegna ideata e diretta da Alfredo De Luca, coprodotto dall’associazione L’Allegra Ribalta e patrocinato dal Comune di Morano, arricchito dalla presenza sul palcoscenico di Francesco Procopio, promette risate a gogò e divertimento per giovani e adulti. Ma attenzione, non mancheranno spunti di riflessione, che seppur in chiave estremamente leggera, in linea con la verve e la simpatia di Izzo, evidenzieranno i paradossi legati ai ritmi e ai costumi della vita moderna.

Lo spettacolo

Un’escursione nei cieli di Sharm El Sheikh, un monomotore che sorvola il Sahara, un’improvvisa avaria, un atterraggio di fortuna, il soccorso da parte di una carovana di berberi è il contesto su cui si sviluppa la spassosa commedia. Un tizio rimasto chiuso nel piccolo bagno dell’aereo, stordito per il botto, ignaro di quanto accaduto, dovrà presto constatare di trovarsi solo in mezzo al deserto.

Fortunatamente nei pressi c’è un’oasi, la salvezza. Ma…