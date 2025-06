Domani sera alle 21:30 in Piazza Aldo Moro di Gimigliano (Catanzaro) ci sarà l’atteso ritorno in Calabria di Eugenio Finardi con la sua band. Con Finardi, uno dei nomi storici della canzone d’autore, prende il via la serie di grandi live estivi di Fatti di Musica 2025, 39° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, come ogni anno, ha per location l’intera regione, passando da alcuni dei centri turistici più noti e interagendo con eventi tradizionali e festival delle varie località. Ad Eugenio Finardi, che festeggia 50 anni di storia e successi con l’ album “Tutto” e il tour “Tutto ‘75/’25”, sarà consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, l’oscar del festival consegnato ai più amati nomi della canzone d’autore, da Fabrizio De Andrè e Paolo Conte, a Ivano Fossati, Francesco Guccini, Gino Paoli e molti altri. L’evento è ad ingresso libero e rientra nei festeggiamenti per la Madonna SS. di Porto voluti dal Comune.

Il programma

Fatti di Musica proseguirà il 23 giugno in Piazza Duomo di Rosarno (Rc) con Dolcenera e i suoi musicisti, anche qui ad ingresso libero in occasione della Festa di San Giovanni Battista.

L’11 luglio in Piazza Paura di Cerisano (Cs), davanti allo storico Palazzo Sersale, arriverà Irene Grandi, che torna dal vivo con tutti i suoi successi. L’evento è predisposto ad ingresso libero dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Festival delle Serre 2025”.

Il 18 luglio nell’Anfiteatro dell’ Università della Calabria a Rende (Cs) e il 19 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C., ci sarà il concerto dello Stefano Bollani quintet. Con lo straordinario pianista, altri nomi prestigiosissimi: Jeff Ballard, tra i batteristi più versatili della scena jazz, Larry Grenadier, uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, Vincent Peirani, innovatore della fisarmonica, Mauro Refosco, percussionista e sound designer di fama internazionale.

Il 21 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C. e il 22 luglio nel Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme andrà in scena “Meglio Stasera”, il divertente show tra teatro e varietà di Stefano De Martino, con la Disperata Erotica band e il suo gruppo di ballo. Per i live di Bollani e De Martino sono previsti solo posti a sedere con biglietti su ticketone.it.

Il 9 agosto tappa a Bovalino, con il concerto gratuito di Paolo Belli Big Band per l’Estate Bovalinese.

Il 10 agosto in Piazza Castello di Reggio C. ci sarà l’unico concerto in Calabria degli Afterhours, che ritornano insieme per il ventennale dell’iconico album “Ballate per piccole iene”. Sul palco, con Manuel Agnelli rivedremo Andrea Viti, basso, Dario Ciffo, violino, chitarra e Giorgio Prette, batteria (biglietti su Ticketone e Vivaticket).

Il 12 agosto in viale Campanella di Cittanova altra serata clou dell’estate musicale in Calabria con Fedez, preceduto da Dj Mjx, evento di punta ad ingresso libero della 24° Festa Nazionale dello Stocco organizzata della Pro Loco.

Il 13 agosto Fatti di Musica sarà in Piazza Turra di Mesoraca (Kr) con il concerto di Ron, predisposto ad ingresso libero dall’amministrazione comunale.

Il 27 agosto si tornerà nel Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme per “Bello di mamma”, il nuovo show di Enrico Brignano tutto da ridere (biglietti su ticketone.it).

Il 6 settembre, infine, il concerto spettacolo di Nino Frassica e la Los Plaggers band in Piazza V. Emanuele di S. Pietro Magisano per il Festival Luce a San Pietro.

Dal 10 al 16 settembre, le esclusive di Fatti di Musica saranno protagoniste del Reggio Live Fest sul lungomare di Reggio. Altre faranno parte di Museo in Fest del Museo Archeologico Nazionale di Reggio. Tutti gli eventi in fase di definizione saranno ufficializzati a breve. Fatti di Musica rientra tra i festival del brand Calabria Straordinaria ed è realizzato con il contributo dei Comuni e delle associazioni promotrici dei festival ospitanti.