È iniziato il conto alla rovescia anche in Calabria per l’eccezionale live del quintetto stellare di Stefano Bollani, nato dall’incontro fra cinque straordinari talenti mondiali, ciascuno con una visione artistica distintiva e una carriera d’eccezione: con Bollani al pianoforte, Jeff Ballard alla batteria, Larry Grenadier al basso, Vincent Peirani alla fisarmonica, Mauro Refosco alle percussioni.

Solo 8 concerti in Italia e in luoghi e festival prestigiosissimi, come Perugia per Umbria Jazz o l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Tra questi, ben due si terranno in Calabria, esclusiva di Fatti di Musica 2025, la 39° edizione del Festival-Premio del Live d’autore diretto da Ruggero Pegna: il 18 luglio lo Stefano Bollani quintet sarà a Rende, nell’Anfiteatro di Piazza Vermicelli dell’Università della Calabria, per volontà del rettore Nicola Leone, nel quadro dei grandi eventi dell’Università; il 19 luglio nella storica Piazza del Popolo di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: Cultura Diffusa”, voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Questo è certamente il più atteso tra gli otto progetti diversi portati dal vivo questa estate da Stefano Bollani, maestro nel fare della musica un gioco ogni volta da reinventare, che sarà premiato con il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival.

L’attesa per il repertorio inedito che sarà eseguito da questo magico quintetto è enorme anche in Calabria, visto il prestigio mondiale dei vari musicisti: Jeff Ballard è uno dei batteristi più versatili della scena jazz contemporanea per anni al fianco di Ray Charles e di stelle come Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier, acclamato come uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, ha suonato con leggende come Joe Henderson, Stan Getz, Joshua Redman e Paul Motian; Vincent Peirani ha innovato e reinventato la fisarmonica, grazie ad una visione che abbraccia jazz, musica classica, world music e rock; Mauro Refosco, percussionista e sound designer di fama internazionale, ha collaborato con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke e, con la sua band Forro in the Dark, ha portato la musica brasiliana in giro per il mondo.

Artefice ed ideatore di questo progetto Stefano Bollani, pianista e compositore, un vero mattatore, tra i musicisti italiani più stimati e amati al mondo, capace di spaziare tra jazz, classica e musica brasiliana con uno spirito di continua esplorazione. Ha collaborato con leggende come Chick Corea, Pat Metheny, Enrico Rava e Richard Galliano, e ha inciso per prestigiose etichette quali ECM, Label Bleu e ACT. Ha suonato con orchestre sinfoniche di fama mondiale e ha composto colonne sonore premiate, tra cui il David di Donatello nel 2023 per Il pataffio. Parallelamente, è autore di libri e protagonista di spettacoli teatrali e programmi televisivi come Via dei Matti Numero Zero su Rai3.

«All’Università della Calabria, per volontà del Rettore – precisa Ruggero Pegna - tutti gli studenti iscritti all’Unical hanno uno sconto del 25% sui biglietti di gradinata, disponibile su ticketone.it. I posti saranno tutti a sedere per entrambi i concerti. In particolare, per quello reggino, Piazza del Popolo sarà delimitata e trasformata in teatro, con sole 1500 sedie disponibili. Ringrazio il Rettore dell’UniCal Nicola Leone – ha concluso Pegna - per il prezioso supporto e la condivisione di un evento di elevatissimo spessore artistico. Un grazie, altresì, al sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, per la serie di progetti turistico-culturali da lui promossi, che saranno presentati a breve e arricchiranno l’estate della Città simbolo del patrimonio storico-paesaggistico della Calabria». I biglietti sono in vendita sul circuito e nei punti Ticketone.