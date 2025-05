Fatti di Musica 2025, 39° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, tornerà a Reggio Calabria anche questa estate con tre eventi di assoluto prestigio: in Piazza del Popolo il 19 luglio l’eccezionale concerto dello Stefano Bollani quintet e il 21 luglio lo show di Stefano De Martino; poi, in Piazza Castello, il 10 agosto l’unico concerto in Calabria degli Afterhours di Manuel Agnelli.

Il live del 19 luglio di Stefano Bollani, tra i musicisti italiani più acclamati al mondo, è un autentico evento per amanti della grande musica internazionale. Con lui, altri nomi prestigiosissimi: Jeff Ballard, tra i batteristi più versatili della scena jazz, per anni al fianco di Ray Charles e di stelle come Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier, uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, al fianco di leggende come Joe Henderson, Stan Getz, Joshua Redman e Paul Motian; Vincent Peirani alla fisarmonica, innovatore e reinventore di questo strumento, con cui abbraccia jazz, musica classica, world music e rock; Mauro Refosco alle percussioni, sound designer di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke e che, con la sua band Forro in the Dark, ha portato la musica brasiliana in tutto il mondo.

Il 21 luglio, poi, si cambia decisamente genere. Sull’onda del clamoroso successo di Affari Tuoi su Rai1, Stefano De Martino torna dal vivo con gli otto orchestrali della Disperata Erotica Band e il suo gruppo di ballo. Conduttore e mattatore televisivo, attore, ballerino e cantante, si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico. Meglio Stasera è uno spettacolo confezionato in modo impeccabile, in cui De Martino dimostra di essere un personaggio versatile ed eclettico, capace di performance attoriali straordinarie. Se ce ne fosse bisogno, si ha la conferma che l’ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista del teatro leggero italiano.

C’è lo Stefano che si racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è il ‘crooner’ che, con la Disperata Erotica Band sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori. C’è il danzatore, che si rimette in gioco con alcuni ballerini colleghi di stagioni addietro. C’è poi il De Martino imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga ed empatizza con gag, monologhi umoristici, improvvisazioni.

Attesissimo per il 10 agosto in Piazza Castello, infine, anche l’unico concerto in Calabria degli Afterhours, che ritornano insieme per celebrare il ventennale dell’iconico album “Ballate per piccole iene”. Per l’occasione, infatti, Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la storica band di allora, composta da Andrea Viti, basso, Dario Ciffo, violino, chitarra e Giorgio Prette, batteria. Attesi fan vecchi e nuovi da tutta la regione.

“Reggio Calabria – afferma Pegna – da quando nel ’91 inaugurai il Palapentimele con Sting, è ogni anno tappa obbligata dei miei Fatti di Musica, basti ricordare gli indimenticabili live di Elton John e Mark Knopfler, le grandi Opere moderne come La Divina Commedia e Notre Dame De Paris che torneranno il prossimo anno, ma anche di altri progetti ideati e diretti, come il Calabria Fest Tutta Italiana appena concluso al Cilea, con servizi in tutto il mondo su Rai Italia, e l’imponente Reggio Live Fest di settembre, organizzati in sinergia con Comune e Città Metropolitana per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà, che ringrazio per la preziosa collaborazione”.

I biglietti del tre eventi sono già in vendita sul circuito Ticketone e nei punti Ticketone, per informazioni: Show Net tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it