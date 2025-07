Sarà Fedez il grande protagonista della XXIV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova. Il prossimo 12 agosto, in viale Campanella, il celebre evento organizzato e promosso dalla Pro Loco di Cittanova in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco e con il patrocinio del Comune di Cittanova, vedrà esibirsi il noto rapper milanese in uno spettacolo atteso e già divenuto momento clou dell’estate calabrese.

Fedez giungerà a Cittanova grazie alla collaborazione tra Festa Nazionale dello Stocco e Fatti di Musica di Ruggero Pegna. L’artista, noto anche per le sue partecipazioni televisive, è reduce dal successo “Battito” presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

L’artista nato a Milano nel 1989, idolo di giovani e giovanissimi, è tra i più celebri e influenti rapper italiani. La sua carriera inizia nel 2006 con l’attività di rapper, cantante e autore. Ha pubblicato diversi album, tra cui "Penisola che non c'è" (2011), "Il mio primo disco da venduto" (2011), "Mr. Brainwash - L'arte di accontentare" (2013), "Pop-Hoolista" (2014), "Comunisti col Rolex" (2017, con J-Ax), "Paranoia Airlines" (2019) e "Disumano" (2021). Ha anche partecipato come giudice a X Factor e ha fondato la sua etichetta discografica, Newtopia.