Sarà un fine settimana pieno di appuntamenti quello che si prepara a vivere Roccella Jonica, nel Reggino. Una serie di eventi destinati ad accontentare un pubblico variegato è pronto infatti ad intrattenere residenti e turisti della cittadina jonica dal 7 al 9 luglio nel quartiere Sant’Antonio, cornice della "Festa Marinara". In programma mostre, convegni, street food e concerti che avranno come filo conduttore "il verde e il blu”.

Si parte questa sera, venerdì 7 luglio, alle ore 21 con il convegno “La vicenda secolare del quartiere Sant’Antonio e della marineria roccellese”. L’iniziativa, curata dall’associazione “Roccella com’era” si svolgerà in piazzetta Sant’Antonio e sarà seguita da un concerto di musica etnica con giovani talenti roccellesi. Nella Chiesa matrice che sorge sul lato est del Palazzo Carafa, ogni sera dalle ore 21 alle ore 22, fino al 9 luglio, sarà possibile prendere parte all’iniziativa “La fortezza del suono” del Locrian Department – Festival della Scala musicale locrese. Un’esperienza immersiva unica nel suo genere. La particolare struttura architettonica della Chiesa darà un tocco singolare alle registrazioni delle performance dal vivo che vedranno coinvolti artisti di fama internazionale chiamati ad eseguire musica contemporanea “acusmatica”, caratterizzata dalla composizione istantanea e su partiture musicali grafiche. Nelle aree del castello saranno inoltre proiettati giochi di luci al laser prodotti dalle frequenze dei suoni.

Prevista per sabato 8 luglio alle ore 9 nell’ex convento dei Minimi la cerimonia nazionale di consegna delle bandiere verdi 2023 agli ambasciatori e ai sindaci insigniti del prestigioso riconoscimento attribuito alle migliori spiagge per genitori in vacanza con figli piccoli. L’accoglienza degli ospiti avverrà già a partire dalle 8.30. Alle ore 19, in largo Rita Levi Montalcini, nell’ambito dei “Caffè letterari 2023”, l’attenzione si sposterà sulla presentazione del libro “Ultima fermata – Il grande intrigo della politica italiana” di Tommaso Labate. A dialogare con l’autore saranno Gianfranco Manfredi e Romano Pitaro.

Nel pomeriggio di sabato 8 luglio è inoltre previsto l’arrivo, tra le 15 e le 18, dei motociclisti partecipanti al IV Italy Tour. Una lunga maratona su due ruote che da Sasso Marconi arriverà nella cittadina ionica portando con sé anche un messaggio di prevenzione in sinergia con l’Associazione “Mondo libero dalla droga”. Dalle ore 20.30, sul ponte Sant’Antonio, al via la “Galleria del mare”, esposizione stabile della memoria fotografica del quartiere marinaro con una raccolta di antichi proverbi meteorologici marinari. Subito dopo l’evento, curato dall’amministrazione comunale e dai cittadini della zona, si terrà in piazzetta Sant’Antonio il concerto con Bruno Ferrò Duo.

A chiudere il weekend, domenica 9 luglio, sarà il convegno programmato per le ore 20 in Piazzetta Sant’Antonio che verterà sul tema “Bandiera blu, bandiera verde ed economia del mare: la grande sfida per lo sviluppo della Calabria”. Spetterà al sindaco Vittorio Zito introdurre e moderare i lavori. A seguire, concerto dei “Cortile dei quinti”.