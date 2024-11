Le temperature alte per la media stagionale non sembrano voler dare spazio a quelle più fredde, ma sono già numerosi gli eventi autunnali che si stanno svolgendo in questo mese di ottobre, iniziando a farci vivere quell’aria di autunno che grazie anche a noti eventi, si respira.

Protagonisti indiscussi non potevano che essere uva, funghi e castagne, tra i prodotti tipici calabresi più presenti a sagre e feste dal profumo autunnale, alla base di ricette tipiche e tradizioni che si tramandano da tempo.

Ma anche antiche fiere, in costume o golose, che vi accompagneranno verso la fine del mese. Qui alcuni eventi ai quali partecipare, tra cibo, musica e tradizioni.

Festa del Cioccolato

Attesa dai più golosi impavidi delle calorie, arriva come sempre ad ottobre la Festa del Cioccolato, dove assaporare per tre giorni, dal 28 al 30 ottobre, dolci delizie al cioccolato grazie alla maestria e la professionalità dei maestri cioccolatieri presenti con i loro stand.

Arrivata alla sua XIX edizione, la festa dedicata al “cibo degli Dei” quest’anno cambia location: da Corso Mazzini, zona centrale che ha accolto per anni la festa, l’evento si trasferisce andando a riempire piazza dei Bruzi, con espositori provenienti non solo dalla Calabria ma anche da fuori regione, che faranno assaggiare la loro arte cioccolatiera ai cosentini e non solo.

Tradizione e innovazione saranno come sempre gli ingredienti principali della manifestazione, durante la quale si potranno provare cose golosissime come cioccolato al bergamotto, al cedro, al peperoncino e ai fichi, più altre creazioni di Maestri Cioccolatieri che non vi lasceranno delusi.

Festa della castagna fagnanese

Conosciuta come Citta’ del Castagno, si svolgera’ a Fagnano Castello la Festa della Castagna fagnanese, arrivata alla sua XXXVII edizione, dal 28 al 30 ottobre.

Stand pieni di prodotti tipici, dolci alle castagne ed esposizioni di artigiani locali, da falegnami a sarti, da fabbri a sediai a calzolai, saranno la cornice, all’interno del centro storico del paese, in cui si svolgeranno le varie attività.

Lungo i vicoli concerti di musica popolare, artisti di strada ed esibizioni di compagnie teatrali, arricchiranno il programma dell’evento tra i più conosciuti in provincia di Cosenza.

Immancabile lo stand delle caldarroste, che distribuisce gratuitamente il frutto della castagna, cotto su fuoco nella tipica casseruola bucata, per tutta la durata del festival.

Pollino Enoico Festival

Per la felicità di tutti gli esperti e gli amanti del vino prenderà vita dal 28 al 30 ottobre Pollino Enoico, il festival nato con l’intento di far conoscere e sostenere le cantine e la storia viticola del Parco Nazionale del Pollino.

Dai banchi d’assaggio con i produttori, alle cene d’autore, agli aperitivi, dalle visite in cantina alla grande festa, senza dimenticare i momenti di confronto, saranno numerose le attività previste.

Ad ospitare il format, La Catasta, hub turistico e culturale di Campotenese ideatore delle numerose iniziative che per tre giorni vedranno la presenza di 16 viticoltori di vitigni autoctoni che presenteranno i loro vitigni e i loro prodotti.

Dopo la presentazione dell’evento di giovedì 27, venerdì 28 alle 15:00 si terrà il seminario sulle nuove norme per le pratiche enologiche rivolto ai produttori e agli operatori di settore. Nella serata il cuoco Federico Valicenti, icona territoriale e poeta dei fornelli, interpreterà i prodotti del Pollino dando vita ad una cena d’autore.

Sabato 29 ottobre dalle 15:00 alle 19:30 e domenica 30 il palcoscenico sarà lasciato interamente ai produttori dei vini del Pollino Enoico.

Treno della Sila e Sagra del Fungo

Un viaggio turistico nel Parco Nazionale della Sila fino ad arrivare alla più alta stazione ferroviaria a scartamento ridotto d’Europa ad oltre 1400 metri d'altezza, senza farsi mancare il buon cibo, ingrediente principale delle gite fuori porta.

Sabato 29 ottobre vi aspetta un viaggio da Moccone a San Nicola Silvana Mansio, passando per Camigliatello Silano, a bordo di uno storico treno a vapore degli inizi del secolo scorso incorniciato in uno degli angoli più belli della Calabria montana.

Il raduno dei partecipanti è previsto per le 9:30 presso la stazione di Camigliatello, per partire alle 10:15 a bordo dello storico treno composto da carrozze d'epoca a terrazzini anni '20, trainate da una storica locomotiva a vapore. Dalla stazione di Moccone si arriverà poi a quella di San Nicola Silvana Mansio, la più alta in Italia, dove si potrà assistere alla caratteristica giratura della locomotiva sulla piattaforma manuale per l’inversione di marcia.

Dopo il rientro nuovamente alla stazione di Camigliatello, non perdetevi la passeggiata in centro in occasione dell'evento "Autunno in Festa", la manifestazione storica per la promozione e commercializzazione dei prodotti tipici dell'altopiano della Sila, caratterizzato da folklore, gastronomia, ed antiche tradizioni, e la sua sagra del Fungo di Camigliatello. Un evento che si svolge dal 1969 che continuerà anche fino a novembre. Durante i weekend si terrà anche la mostra micologica presso la Casa del Forestiero, a cura del gruppo naturalistico micologico silano (foto trenodellasila.it).

Sapori e profumi d’autunno a Laino Borgo

Tra castagne e primi fatti a mano, Laino Borgo, paesino nel Parco Nazionale del Pollino, questo fine settimana conclude Sapori e profumi d’autunno, il ciclo di eventi volti a valorizzare il territorio, che puntano all’identità territoriale per rafforzare il connubio tra turismo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Sabato 29 ottobre sarà dedicato alla castagna, protagonista indiscussa dell’autunno, che riempirà con colori e profumi le vie di Laino, insieme ai mercatini di prodotti tipici dove a fare da cornice ci saranno i murales dipinti lo scorso anno.

Domenica 30 ottobre protagonista sarà "u cavatieddu" (lo gnocco locale), piatto della tradizione popolare che farà respirare quell’aria di cucina tradizionale ancora presente nelle case del paesino.

Gran finale previsto per il 31 ottobre, con la seconda edizione di "Decora la tua zucca", concorso dedicato ai bambini della valle e l’intrattentimento per i più piccoli. Ad arricchire il programma la presenza di alcuni chef, come chef Ciriaco che sarà presente durante la giornata di domenica 30.

Trekking Il Foliage presso i Giganti della Sila

Un’esperienza visiva e sensoriale che non dimenticherete vi aspetta domenica 30 ottobre, per poi continuare anche il 6, il 13 e il 20 di novembre, che vi accoglierà tra gli scorci dell’altopiano silano attraverso le sensazioni che solo l’autunno, con i suoi colori e i suoi profumi può dare. Faggi, aceri di montagna, pioppi e larici, saranno la cornice lungo la quale passeggiare per 6 chilometri, godendo dello spettacolo meraviglioso del foliage, che si paleserà naturalmente davanti ai vostri occhi, quasi coccolandovi in un vivace abbraccio.

La partenza e l’arrivo sono previsti dai Giganti della Sila, alberi alti fino a 45 metri, dal tronco largo 2 che arrivano anche a 350 anni, che insieme danno vita ad un bosco ultracentenario con oltre 60 esemplari di pini larici e aceri montani piantati nel Seicento dai Baroni Mollo, proprietari del vicino Casino, donato nel 2016 al FAI, organizzatore dell’evento.

Festival del Fagiolo Bianco a Falconara

Prima edizione per il Festival del fagiolo bianco De.Co. di Falconara Albanese, paesino di origine arbëreshë in provincia di Cosenza, situato a 600 metri sul livello del mare che apre le porte all’autunno con un evento per valorizzare uno dei prodotti tipici del luogo, da poco diventato di Denominazione Comunale.

La manifestazione avrà inizio sabato 29 ottobre alle 11:00 con la presentazione del fagiolo bianco, alla base di molti piatti della tradizione culinaria falconarese, e per questo scelto per l’iter che ha portato a farlo diventare De.Co. Alle 12:00 si proseguirà con l’apertura della mostra-mercato, dove si potrà prendere parte a degustazioni gastronomiche a base dl fagiolo, e dove saranno presenti anche altri stand, gastronomici e non. Varie le aziende locali che faranno parte de mercato, presenti per esporre i propri prodotti.

L’evento continuerà poi dalle 19:00, alla presenza di un gruppo vestito dei tipici costumi arbëreshë, e con la serata musicale.

Fiera di Amantea

Tra le più attese e anche antiche della Calabria è sicuramente la Fiera di Amantea, la cui prima edizione risale al 1529.

Conosciuta anche come fiera dei morti per la vicinanza con il 2 novembre, inizierà domenica 30 ottobre con la manifestazione di apertura, che vedrà muovere il corteo dalla casa comunale alle 16:00 fino a corso Margherita. Da qui, da Piazza Commercio, ci si incontrerà con il corteo in costume d’epoca per la rievocazione storica, che si muoverà fino a piazza cappuccini, dove ci sarà una esibizione bandistica, e dove si svolgerà una delle particolarità della fiera: la proclamazione del Mastrogiurato, una persona che ricopriva, al tempo del Regno delle Due Sicilie, il ruolo di magistrato che insieme al sindaco si occupava di amministrare la città.

Durante la cerimonia infatti il sindaco effettua la consegna dei poteri al Mastrogiurato sotto le insegne di Carlo V che per primo autorizzò la fiera.

Gesto che sancisce l’inizio ufficiale della fiera che sarà presente dal 30 ottobre al 2 novembre, con stand di diverso tipo, da quelli gastronomici a quelli di abbigliamento, di artigianato, di arredo, di oggettistica varia.

Vibo in fermento

Non solo vino, ma anche la birra al centro degli eventi autunnali di questo fine settimana. È il caso di Vibo in fermento, l’evento alla sua prima edizione che si svolgerà tra Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Martiri d’Ungheria e Palazzo Gagliardi, al fine di promuovere le aziende produttrici calabresi e la birra artigianale, protagonista del festival insieme ai prodotti tipici del luogo, come pecorino, cipolla e nduja.

Ogni birra sarà raccontata da un mastro birraio che parlerà della sua storia aziendale, dei suoi prodotti e dell’uso delle materie prime, tra le quali anche quelle di origine locale, facendo così vivere un momento di degustazione e di cultura anche con la presenza di un percorso formativo durante la quale i partecipanti potranno degustare le birre di dieci aziende produttrici.

Musica, punti food, la tipica “castagnata”, e cocktail beer saranno le attività volte a promuovere il territorio e i prodotti locali che si svolgeranno durante l’evento, che dedicherà, durante il pomeriggio, anche un’area bimbi ai più piccoli.