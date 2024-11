Da Maida a San Vito allo Ionio, da Gioiosa Ionica a Ricadi, passando per Acri, Santa sofia D’Epiro e Montalto Uffugo, in tutte le province, festival, concerti live e rassegne teatrali segnano il week end a ridosso di ferragosto, dando la possibilità a viaggiatori e locali di muoversi senza farsi mancare, oltre alla musica e a numerose attività, anche natura, spiagge e centri storici, da fermarsi a visitare cogliendo al volo l’occasione.

Avvistamenti Teatrali nel Parco di Torre Marrana di Ricadi

Per gli amanti del teatro il 14 agosto ci sarà Avvistamenti Teatrali, la rassegna dedicata alla nuova drammaturgia contemporanea con la direzione artistica di Andrea Paolo Massara e quella organizzativa di Maria Irene Fulco.

Ad ospitare la rassegna il Parco di Torre Marrana di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, l’anfiteatro in pietra all’aperto che sovrasta la campagna di Ricadi, che affaccia sulla Costa degli Dei regalando la vista di uno dei più bei tramonti della regione.

Ieri, venerdì 12 agosto, alle 21.30 Luisa Merloni con il suo nuovo lavoro “Aristotele’s Bermuda”, una stand-up comedy d’autore, un one woman show, che affronta con leggerezza i grandi cambiamenti del nostro tempo, dagli effetti del virus alla nuova ondata di femminismo, fino ai sorprendenti gusti amorosi dei giovani, aperti e fluidi.

Domenica 14 agosto invece spazio al cinema con la proiezione del film Una Femmina di Francesco Costabile, alla presenza del regista, candidato al David di Donatello come miglior regista esordiente 2022. Un film di grande impatto ambientato in Calabria, tratto dal romanzo di Lirio Abbate, che racconta la ribellione e il coraggio delle donne, un evento in cui il teatro torre Marrana si trasformerà per la prima volta in un grande cinema all’aperto.

Color Fest a Maida

This must be the place è lo slogan del Color Fest, un luogo che ormai per tutti è diventato casa, che si svolgerà fino a sabato 13 all’Agriturismo Costantino di Maida, in provincia di Catanzaro, tra le colline che affacciano sulla Costa dei Feaci, che regalerà così agli spettatori non solo momenti di cui godere di buona musica, ma anche di natura e di spiagge, senza dimenticare cibo e convivialità.

Tra indie elettronico, pop rap, e musicalità della generazione post millennials, tre giorni di live, uno in più rispetto agli anni precedenti, tutti in esclusiva per la Calabria, due palchi e 19 artisti che faranno scatenare il pubblico.

Dopo Eleonora, Giuse The Lizia, Dumbo Gets Mad, Emmanuelle, N.a.i.p., Naska, e Psicologi, saliti sul palco ieri, oggi 12 agosto ci saranno Mundial, Emma Nolde, Savana Funk, Bnkr44, Mecna+Coco, e Mace, alle 23:00.

Per l’ultima serata sono previsti Martini Police, Ginevra, Gomma, Marco Castello, Notwist e Nu Genea. A conclusione di tutte e tre le date, dj set di Fabio Nirta.

Il FilMuzik Arts Festival a Gioiosa Ionica

Cinema, intrattenimento e cultura per il FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale che si svolgerà nella cornice del Giardino di Palazzo Amaduri.

Sabato 13 agosto si inizierà di nuovo all’ora dell’aperitivo per la pratica di Hatha Flow Yoga a cura di Beatrice Garzaniti dal titolo Da cuore a cuore, durante la quale è prevista l’esecuzione di musica dal vivo di Mafalda Gara. Alle ore 22:00 spazio alla proiezione di L’afide e la formica alla presenza del regista.

Mario Vitale. Domenica 14 agosto, infine, la manifestazione si sposterà nell’evocativa cornice del Teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica per ospitare la messa in scena di Antigone, tragedia di Sofocle di cui sarà rappresentata una riscrittura che avrà per protagonisti Maria Minasi e Americo Melchionda.

Fatti di musica ad Acri

Spostandovi nell’entroterra cosentino, ad Acri, troverete la 36esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che stasera presenterà e premierà il live di Rkomi nella sezione dedicata alla “Migliore Nuova Musica d’Autore Italiana.

Sezione che quest’anno ha già visto premiato Franco126 e che proporrà anche i live di Irama il 20 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella e Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, il 25 agosto allo Stadio Guido d’Ippolito di Lamezia Terme.

Ad ospitare il concerto di Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, con il suo “Insuperabile Summer Tour 2022”, unica data in Calabria”, l’anfiteatro Romano di Acri, il teatro all’aperto più grande della regione, alle ore 21:30. Anche lui riceverà il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco, il prestigioso oscar del festival, per il successo del tour e di “Insuperabile”, brano con cui ha partecipato al Sanremo 2022, tra quelli più scaricati e radiodiffusi dell’anno.

International Street Food a Siderno

Gli amanti del cibo di strada non possono mancare alla VI edizione dell’International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino che toccherà in una delle sue 150 tappe Siderno, da venerdì 12 fino a mercoledì 17 agosto.

Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.

20 gli stand presenti con piatti provenienti da tutto il mondo: la cucina irlandese, la paella valenciana, la cucina argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il pulled pork, bombette di Alberobello, carciofo alla giudia, gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli hamburger gourmet, i panini di mare con polpo e salmone.

Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Dopo Siderno l’International Street Food sarà: a Cetraro Marina, ad Ostia e in tante altre città.

Emigration song a Santa Sofia D’Epiro

Grandi festeggiamenti per la XXIV edizione di Emigration Song di Santa Sofia D’Epiro, piccolo centro italo albanese in provincia di Cosenza, che il 13 agosto vedrà sulla scena il gruppo Almamegretta, permettendo così ad un piccolo centro di ospitare live di qualità creando momenti di socialità.

Ad aprire la serata, a partire dalle 21:00, ci penseranno Fabio il Zalles, voce della Spasulati Band, ed Emanuele Calvosa, che passeranno poi la parola al gruppo partenopeo Almamegretta, band con alle spalle 34 anni di carriera e 12 album, che oltre a proporre i brani di Senghe, loro ultimo lavoro discografico, si cimenterà nella riproposizione di tanti dei brani che hanno reso indimenticabili i loro lavori degli scorsi anni.

Santa Sofia D’Epiro ha visto negli anni passati l’esordio di Peppa Marriti, Spasulati Band e Radio Epiro. Prima e dopo dei live, dj set Radio Epiro.

Roy Paci a Montalto Uffugo a Ferragosto

Se volete chiudere in bellezza la giornata di ferragosto, non potete perdere la serata a Montalto Uffugo, che vedrà come protagonista Roy Paci e Aretruska all’interno del cartellone delle manifestazioni de “L’Estate montaltese”.

Attività teatrali, musicali, fotografiche, enogastronomiche, e cinematografiche continuano ad essere al centro delle manifestazioni ancora in corso a Montalto, che vedrà tra gli eventi più importanti proprio il concerto di lunedì, con Roy Paci, trombettista, cantante, compositore e produttore siciliano, e Aretruska, la sua storica formazione da 25 anni, a chiusura del loro progetto musicale proprio quest’anno con l’ultimo tour insieme.

L’appuntamento è per lunedì 15 alle 22:00 in piazza Enrico Bianco, dove gli artisti faranno scatenare il pubblico con il Remix Tour, che ha già toccato numerose tappe in tutta Italia.