Che ci facciamo qui? È una domanda che ci portiamo dietro da sempre, mentre camminiamo, torniamo, partiamo. Spaesati o appressati, come direbbe qualcuno, ma sempre con lo sguardo curioso di chi cerca orizzonti nuovi, anche a partire dalle cose più semplici.

Dal 14 al 15 giugno torna Che ci facciamo qui, l’Outdoor Festival nel cuore del Reventino, promosso dall’associazione Edrevia. Un evento che è molto più di un festival: è un laboratorio a cielo aperto, un’esperienza collettiva che intreccia natura, pensiero e comunità.

Due giorni per esplorare un territorio straordinario, raccontare un progetto, condividere visioni e costruire insieme nuove possibilità. Un invito al confronto, aperto a tutti: dagli amanti della montagna autentica a chi la montagna la sta appena scoprendo; dalle famiglie ai camminatori solitari; dagli studenti agli appassionati del turismo lento, fino agli sportivi e ai semplici curiosi.

Che ci facciamo qui è un momento di incontro e di festa, ma anche una vetrina per il territorio e per le realtà economiche e sociali che lo abitano. Un’occasione per valorizzare chi vive e lavora in montagna, chi la accoglie, la cura, la immagina ogni giorno.

Quest’anno il festival si allarga, si fa più lungo, perché – dicono gli organizzatori – «crediamo nella forza di questo progetto, nella sua forza trasformativa: crediamo possa dare tanto e ricevere altrettanto. Vogliamo coinvolgere la comunità, farla sentire protagonista, e allo stesso tempo attrarre nuovi sguardi, nuove energie, nuovi modi di vivere la montagna. Vogliamo ispirare gesti, pensieri, stili di vita più semplici, più consapevoli, più naturali».

La cornice è quella della magnifica faggeta di Monte Condrò, tra faggi e castagni secolari, pietre coppellate, sentieri che si aprono su paesaggi mozzafiato, con le Eolie all’orizzonte. Al Campo Base ci saranno pranzi rurali, musica, attività outdoor per i più piccoli, birre artigianali, produttori locali e la possibilità di campeggiare sotto le stelle.

Il programma

Sabato 14 giugno

Ore 16.00 – I luoghi che vorrei, escursione teatrale nel centro storico di Serrastretta, con la compagnia Teatro del Carro. Un percorso poetico lungo i vicoli del centro storico. Un viaggio alla scoperta dell’essenza della Calabria attraverso alcune delle sue voci migliori: Alvaro, Arginoffi, Costabile, Curcio, Michienzi, Repaci.

Ore 18.00 – In cantina, aperitivo e degustazione in collaborazione con cantine “Tinghi”.

Domenica 15 giugno

Ore 8.00 – La via dei sediari, escursione guidata con Igers Calabria. L’antica via degli artigiani serrastrettesi che dal centro del paese raggiungevano la maestosa Faggeta di Monte Condrò per approvvigionarsi del prezioso legno necessario per la produzione delle sedie.

Percorso

Tipologia: Sentiero/asfalto

Distanza: 14 km

Difficolta: E

Durata: 5 h anello

Altitudine Max: 1050 m (Monte Condrò)

Altitudine Min: 800 m (Piazza Pitagora)

Dislivello 250 m

Acqua: lungo il percorso

Ore 13.30 - Pranzo al Campo Base, in collaborazione con Agriturismo “E Turre”.

Ore 15.00 – Trekking someggiato con i bambini. Una passeggiata nel bosco dedicata solo ai bambini con un baby trekking someggiato con gli asini adatto ai bambini. Percorso facile e pianeggiante di 2 km.

Talk “Abitare i paesi”

Ore 17.00 – Lorenzo Boseggia racconta il Cammino Kalabria Coast To Coast, nominato dal Time, The World's Greatest Places of 2022 ed è tra i cammini italiani più ricercati nel 2024. Dallo Ionio al Tirreno, un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari.

Ore 18.00 – We’re South, la rete di turismo responsabile che valorizza il Basso Ionio. Una rete di persone che racconta e valorizza i luoghi che abita.

Ore 19.00 – "Beer Camp" con sessioni di degustazione per stare ancora un po' insieme.

C’è anche il campeggio… Porta la tua tenda e goditi un'esperienza incredibile all’ombra dei faggi. Immerso nel verde dei boschi della faggeta di Monte Condrò, il campeggio, è il luogo ideale per godersi al meglio la giornata e partecipare alle escursioni e alle attività giornaliere.

L’evento è inserito nel calendario annuale della Federazione Italiana Escursionismo (Fie) quale giornata condivisa con tutte le associazioni calabresi aderenti al circuito nazionale.



Il festival è adatto a tutta la famiglia, anche i più piccoli saranno in piena sicurezza. Non sono richieste particolari attrezzature e abbigliamento



L’area campeggio è valida solo per le esperienze diurne, per un relax pomeridiano, per qualche bimbo che vuole riposare ecc.



È prevista un’area denominata “I banchi del mercato” dove è possibile acquistare prodotti locali.



Lo spazio Beer Camp è gestito da Lametus Beer è sarà aperto dal primo pomeriggio.



Il festival è pensato per essere un evento soltanto diurno, per cui tutti gli eventi si concluderanno per le 20.00.



Tutti gli eventi sono gratuiti, è richiesto solo un piccolo contributo (ticket) per il pranzo)

Abbigliamento consigliato: vestizione a strati, pantaloni tecnici, maglietta interna in microfibra, maglietta esterna, micropile, cappellino (adatto alla stagione), scarpe trekking basse, zaino escursionistico 20 L. Equipaggiarsi del ricambio di maglietta interna da sostituire se sudata.

Consigliata la prenotazione