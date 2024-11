Ha già collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da Nord a Sud, ed ora la magia di “Luce”, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia, tra cui anche il Teatro al Castello di Roccella Jonica, farà tappa nei teatri con tanti nuovi appuntamenti e tre date anche in Calabria. Rea e Mannoia si esibiranno infatti il 7 dicembre al Teatro Politeama a Catanzaro, l’8 dicembre al Teatro Rendano a Cosenza e il 13 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro Paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità. Il tour partirà il 25 ottobre con il concerto per Airc al Teatro Grande di Brescia.

Le prevendite per tutti e tre i concerti previsti in autunno in Calabria di Fiorella Mannoia e Danilo Rea sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.