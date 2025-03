Dopo le apprezzate serate con Vladimir Luxuria e Giorgio Colangeli, la rassegna culturale “Percorsi tra teatro, musica e parole”, promossa dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Borgia nell’ambito del programma “Arte in movimento”, torna con un appuntamento di grande spessore artistico. Il 29 marzo prossimo, alle ore 19:30, nell’elegante cornice di Palazzo Mazza, si esibirà in concerto Francesco Baccini, accompagnato dal talentuoso chitarrista Michele Cusato.

Lo spettacolo unplugged, ironico e al tempo stesso intimista, proporrà un viaggio musicale che fonde la vena rock distintiva di Baccini, con il lato più classico della sua formazione giovanile. Il pubblico potrà ascoltare non solo i brani più celebri del raffinato cantautore genovese, ma anche pezzi meno noti, raramente eseguiti dal vivo, regalando un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

L’evento rientra in una programmazione culturale più ampia, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Elisabeth Sacco. L’assessora alle Politiche culturali, Virginia Amato, ha sottolineato l’importanza dell’investimento nella cultura, come scelta strategica per la crescita della comunità e come precisa scelta politica. «Le somme destinate a queste iniziative - ha dichiarato - non sono casuali, ma frutto di una precisa scelta politica. Il nostro obiettivo non è solo offrire momenti di intrattenimento, ma creare occasioni di riflessione e di crescita culturale. Attraverso eventi di spessore come questo - ha proseguito Amato - Borgia si conferma un punto di riferimento culturale e artistico per l’intero comprensorio».

Una visione pienamente condivisa dalla sindaca Sacco. «Sono molto soddisfatta - ha affermato - dei risultati che stiamo ottenendo in termini di cultura e di programmazione di eventi di spessore ormai non solo nei mesi estivi, ma tutto l’anno. L’importane lavoro portato avanti dall’assessora Virginia Amato, con costanza e dedizione e soprattutto competenza, rappresenta a pieno lo spirito con cui si propone di operare la mia amministrazione e sappiamo benissimo quanto sia difficile farlo quando si parla di cultura. Contiamo di non fermarci - ha concluso - e di crescere sempre di più dare maggiori opportunità ai nostri concittadini, per attrarre sempre più gente del comprensorio e far scoprire la bellezza di Borgia».

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulla location, è possibile visitare il sito ufficiale di VisitBorgia.