Si tratta di uno dei maggiori eventi in Calabria dedicati al fumetto e alla cultura pop in Calabria. Ecco le iniziative in programma

Manca pochissimo all’apertura dell’undicesima edizione di Cosenza Comics and Games, il più importante evento dedicato al fumetto e alla cultura pop in Calabria. L’evento aprirà ufficialmente martedì 6 maggio con l’inaugurazione delle mostre promosse dal Polo Culturale di Rende e che avranno luogo al Museo del Presente di Rende, in Piazza R. Kennedy n.5. Per l'occasione verranno presentati tutti gli appuntamenti in programma nel corso del mese di maggio.

Le mostre selezionate quest’anno esploreranno tre argomenti estremamente cari al pubblico dell’evento e che sono il cuore pulsante dell’intero progetto: fumetto, videogiochi e miniaturismo.

Le mostre

Nel salone principale del museo sarà presente “Tra Guardie e Ladri”, dedicata alla carriera del fumettista Giuseppe Palumbo. Con il patrocinio del Comune di Rende a cura di Sante Mazzei e Roberto Sottile, la mostra ripercorre la pluridecennale attività dell’autore materano: dagli esordi su Frigidaire, con "Ramarro, il primo supereroe masochista", attraverso la fantascienza di “EternArtemisia" e le narrazioni saggistiche di "Bazar Elettrico" e "Pasolini 1964", nate in seno al collettivo di ricerca Action30; fino alle biografie di personaggi fuori dagli schemi come Pablo Escobar e Ludovico Nicola di Giura. All’attività d’autore, si affiancano le interpretazioni di grossi personaggi del mainstream a fumetti italiano, a cominciare da Martin Mystère, fino al Tex dello speciale Texone n.40 del 2024 e soprattutto Diabolik, il personaggio che da più lungo tempo è al centro della produzione di Palumbo. Tra guardie e ladri, tra luci e ombre, tra delicate mezzetinte e colori sgargianti, in una scorribanda di oltre 100 tavole originali, l’enorme curiosità per un linguaggio raffinato come quello del fumetto nelle tante fughe di un autore sui generis.

La seconda mostra porterà il nome di “Pixel Stories” e accompagnerà i visitatori in un viaggio senza confini.

Attraverso le foto scattate da Diego Lorenzi, sarà possibile scoprire un nuovo modo di osservare le potenzialità dello storytelling dei videogiochi. Questo grazie ad una forma di espressione fotografica ancora agli albori: la virtual photography.

La fotografia virtuale, chiamata anche in-game photography, è l’arte di scattare foto all’interno dei videogiochi grazie ad una macchina fotografica virtuale, detta modalità foto. Il medium più semplice e accessibile a tutti, la fotografia, permette di comprendere ed apprezzare il contenuto anche senza conoscenze specifiche sull’argomento. Lorenzi ha l’obiettivo di mostrare come il videogioco possa essere interpretato in modo diverso dal suo occhio, ma soprattutto dal punto di vista dello spettatore.

Una foto può rappresentare un media complesso come quello videoludico in modo diretto e senza pregiudizi. Tutte le foto della mostra sono state scattate grazie alla modalità foto presente all’interno del software nativo dei videogiochi e senza utilizzo di mod esterne. La mostra è curata da Antonello Santopaolo con il supporto di VIdeogiochitalia, uno dei portali di informazione dedicati all’argomento più importanti d’Italia.

Sarà infine presente una mostra inedita dedicata al mondo delle miniature artistiche e che ospiterà artisti di caratura internazionale. Realizzata dall’associazione Culturale I-Carli in collaborazione con il Road to Belgioioso, rappresentato da Mirko Cavalloni, la mostra ospiterà decine di miniature realizzate e dipinte a mano, curate nei minimi dettagli da altrettanti artisti specializzati.

Le mostre di Cosenza Comics and Games rimarranno aperte da martedì 6 maggio a venerdì 6 giugno, dal martedì al sabato, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30, con ultimo ingresso consigliato alle ore 18:30. La domenica il museo rimarrà aperto nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle 19:30. Rimarrà chiuso ogni lunedì.

L’accesso alle mostre è garantito da un ticket di 3 euro acquistabile direttamente all’ingresso. L’evento di inaugurazione è previsto per martedì 6 maggio.

Alle ore 10:30 del mattino è in programma la conferenza stampa dell’evento con la presenza dell’artista Giuseppe Palumbo. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, sono inoltre previsti degli appuntamenti con il coinvolgimento degli altri artisti in mostra. Nel weekend del 10-11 maggio arriverà poi il Festival al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, l’evento parallelo che ospiterà numerosi artisti, espositori specializzati in fumetti, videogiochi e giochi da tavolo, oltre che una fitta programmazione di attività ed esperienze legate all’immaginario pop.