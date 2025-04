“È tempo di tornare in gioco”. È questo lo slogan che dà inizio alla seconda edizione della Gaming jam session (gjs), l’evento gratuito dedicato al mondo dei videogiochi che fonde cultura, innovazione e intrattenimento nella suggestiva cornice del parco Peppino Impastato di Lamezia Terme, previsto per domenica 27 aprile 2025. Organizzato dall’associazione culturale no profit AttivaMente, in collaborazione con la cooperativa Malgrado Tutto e patrocinato dal Comune di Lamezia Terme, la manifestazione ha come obiettivo l’inclusività attraverso il gioco, mettendo in relazione non solo professionisti del settore, ma anche appassionati.

«Sono felice di annunciare la seconda edizione del nostro evento dedicato al gaming competitivo – spiega Alessandro Sacco, presidente di Attivamente, organizzatrice anche del Lamezia Comics&Co… La Gjs è stata creata alcuni anni fa con l'obiettivo di promuovere la cultura del gaming in Calabria. È un evento che rappresenta un punto d'incontro libero e inclusivo per tutti gli appassionati del videogioco, con la speranza che possa diventare un appuntamento fondamentale nella nostra regione, proprio come lo è diventato il Lamezia Comics&Co…».

La Gjs diventa quindi un'opportunità per riflettere sul valore culturale e sociale del gioco, un’arte accessibile a tutti fin dalla sua gratuità che si mescola alla passione dei volontari nel dare vita a questa seconda edizione «AttivaMente, con le sole proprie forze, e grazie alla partecipazione dei suoi volontari, si propone di costruire un futuro dove il gaming sia riconosciuto non solo come un'occasione per creare comunità, ma anche come un'importante forma d'arte e intrattenimento» continua Sacco. Ulteriori punti di forza della Gjs, che la rendono unica nel suo genere, sono il torneo di Ea FC25, il torneo di Pokémon Tgc Pocket, i tornei di carte Tgc e molto altro volto a incuriosire, appassionare e soddisfare chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo mondo.

Inoltre, parteciperanno studenti e professori del Corso di computer games della Scuola di nuove tecnologie per l'arte dell'Accademia di Belle arti di Catanzaro: «Il programma di questa edizione offrirà un mix emozionante di giochi e attività, come la straordinaria partecipazione del corso di Computer Games dell'Aba di Catanzaro, che presenterà le sue autoproduzioni offrendo una vetrina ai talenti emergenti del territorio. Per non parlare del coinvolgimento di altre realtà non solo locali, ma anche provenienti da tutta la regione» conclude il presidente Sacco.