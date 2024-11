Geolier torna in Calabria. È stato l’artista più discusso del prima, durante e dopo Sanremo. Amatissimo da folle di ragazzi, non compreso dai palati più raffinati, resta il cantante del momento, quello dei grandi numeri. Emanuele Palumbo, classe 2000, nato e cresciuto a Secondigliano a cui è molto attaccato. Il Rettore dell’Università Federico II lo ha invitato nei giorni scorsi parlare con gli studenti, scatenando le ire di tanti. Ma lui, nonostante le critiche, non s’è certo tirato indietro e ha esordito davanti alla platea di universitari dicendo: «Io qua dentro io non posso insegnare niente a nessuno, posso solo imparare. Avrei voluto studiare di più, è l’unico rimpianto che ho».

Il rapper a distanza di un anno quasi esatto dal suo live estivo, tornerà il 18 agosto prossimo al teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante, ed è già uno degli appuntamenti più attesi del cartellone del Tirreno Festival diretto da Alfredo De Luca che con l’artista napoletano ha completato il ricco puzzle della stagione che verrà.

A giugno dovrebbero terminare i lavori nell’Anfiteatro che diventerà così Auditorium dei Ruderi in grado di ospitare anche 15mila persone (forse di più), e che sarà destinato ai grandi eventi. Lo sarà sicuramente quello di Geolier che l’anno scorso fece numeri da capogiro anche a Rende dove si esibì nel mese di settembre. Dopo i tre soldout al Maradona di Napoli, toccherà al rapper inaugurare, insomma, la nuovissima Arena progettata e ideata da Ticket Service Calabria ed Alfredo De Luca. I biglietti saranno disponibili dalle 18 di oggi su www.ticketservicecalabria.it – www.alfredodeluca.it e in tutti i punti vendita abituali ticket one ed etes.