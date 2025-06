I promotori spiegano: «Sarà una occasione imperdibile per comprendere il passato della città, testimoniato dagli undici strati di edificazione di Piazza Italia»

In occasione del 13-15 giugno, nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia, prevista l’apertura straordinaria dei siti archeologici di Reggio Calabria. Il ricco programma di attività, realizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Inside, prevede le visite guidate dei siti a cura degli archeologi e del personale della Soprintendenza.

«Sarà una occasione imperdibile per comprendere il passato della città, testimoniato dagli undici strati di edificazione di Piazza Italia, vera e propria timeline della storia di Reggio Calabria.

In via XXIV Maggio – anticipano i promotori - sarà possibile ammirare i resti dell’Odeon, attestazione dell’esistenza di un piccolo teatro del quale restano soltanto avanzi del koilon». Le iniziative culturali si svolgeranno dal 13 al 15 giugno, con i seguenti orari per

entrambi i siti: