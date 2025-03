A vent'anni dalla pubblicazione di Ballate per piccole iene, uno degli album più iconici della scena musicale italiana, gli Afterhours tornano sul palco per un tour celebrativo che attraverserà l'Italia. Tra le tappe imperdibili anche Reggio Calabria, dove la band si esibirà il 10 agosto per il Fatti di Musica Festival alla Tempietto Arena.

Un album che ha segnato un'epoca

Pubblicato nel 2005 da Mescal e distribuito in tutto il mondo nella sua versione inglese da One Little Indian, l’etichetta britannica di Björk, Ballate per piccole iene è considerato uno dei lavori più significativi degli Afterhours. L'album, che raggiunse il secondo posto nelle classifiche di vendita italiane, consacrò definitivamente la band di Manuel Agnelli, portandola in tour non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Canada e in Cina.

Brani come Ballata per la mia piccola iena, Ci sono molti modi, Carne fresca e La vedova bianca sono ancora oggi parte fondamentale del repertorio live degli Afterhours e dello stesso Agnelli da solista. Per celebrare i vent’anni di questo capolavoro, in primavera uscirà una ristampa in edizione speciale, pubblicata da USM / Universal Music Italia.

La reunion della formazione storica per il concerto a Reggio Calabria

Per l'occasione, Manuel Agnelli ha deciso di rimettere insieme la band che nel 2005 diede vita all’album: con lui torneranno sul palco Andrea Viti al basso, Dario Ciffo al violino e alla chitarra, e Giorgio Prette alla batteria. Una scelta dettata dal desiderio di dare maggiore profondità a questo ritorno in scena, come dichiarato dallo stesso Agnelli:

"Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare ‘Ballate per piccole iene’, continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l’idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita."

Un tour attesissimo: le date e il concerto di Reggio Calabria

Il tour celebrativo partirà il 26 giugno da Bologna e toccherà alcune delle location più importanti della musica live italiana, con numerosi sold out già registrati. Tra le date più attese, quella del 10 agosto a Reggio Calabria, all'interno del Fatti di Musica Festival. Un appuntamento imperdibile per i fan calabresi della band, che avranno l’opportunità di rivivere dal vivo l’intensità e la forza espressiva di uno degli album più amati della musica italiana.

Le principali tappe del Ballate per piccole iene Tour 2025

26.06 – Bologna – Sequoie Music Park

28.06 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine (Sold Out)

02.07 – Genova – Balena Festival – Porto Antico

05.07 – Roma – Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

08.07 – Milano – Carroponte

09.07 – Padova – Sherwood Festival

10.08 – Reggio Calabria – Fatti di Musica Festival, Tempietto Arena

13.08 – Zafferana Etnea – Anfiteatro Falcone e Borsellino

I biglietti per il tour sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati.

Dopo due decenni, Ballate per piccole iene continua a emozionare e ispirare, e questo tour rappresenta un’occasione unica per rivivere un pezzo di storia della musica italiana con la stessa energia di allora.