La storica band di Birmingham arriva per la prima volta dal vivo in Calabria, unica data nel Centro-Sud Italia

Dopo la straordinaria partecipazione dello scorso anno con l’unica tappa al Centro-Sud dei Franz Ferdinand, torna BeColor, importante progetto culturale che nasce dalla sinergia fra due dei più importanti festival musicali nel Sud Italia, Be Alternative Festival e Color Fest, con l'obiettivo di promuovere attraverso una visione contemporanea e condivisa un nuovo modo di pensare e fare musica in Calabria.

«Due realtà solide che da oltre un decennio hanno attivato strategie di valorizzazione territoriale attraverso i rispettivi festival, capaci di coniugare sapientemente musica, arte e natura, rinnovano dunque la loro partnership, mettendo in campo nell’estate 2024 due importanti produzioni che sanciscono un consolidamento nella direzione della cooperazione e dell’internazionalizzazione delle proposte musicali». Queste le parole degli organizzatori.

Il primo nome annunciato in lineup, per la data in programma il 16 agosto nella splendida cornice dell’Agriturismo Costantino a Maida (CZ), è quello degli Editors, la storica band di Birmingham che arriva per la prima volta dal vivo in Calabria, per la loro unica data nel Centro-Sud Italia dell’estate 2024.

Indie-rock, post-punk, new wave, synth-pop: la band inglese in vent’anni di carriera vissuti sempre ad altissimi livelli creativi e di riscontro del pubblico, è stata capace di attraversare sapientemente generi e influenze musicali con personalità e crescita costante. Il loro settimo e ultimo album in studio, “EBM”, pubblicato nel 2022, è il disco che sancisce l’ingresso ufficiale nella formazione inglese - capitanata dal carismatico frontman Tom Smith, assieme a Justin Lockey, Elliott Williams, Russell Leetch e Ed Lay - di Benjamin John Power aka Blanck Mass, già membro del duo electro-noise Fuck Buttons. Il disco ha raccolto un importante consenso di pubblico e critica, inaugurando la nuova era di una delle band più rilevanti, intriganti e durature della scena inglese. L’album conferma infatti la tendenza al cambiamento e alla ricerca sonora, a partire dal suo titolo: “EBM” che non è solo l’acronimo di Editors e Blanck Mass, ma anche un riferimento voluto alla Electronic Body Music, il sound nato negli anni Ottanta che ha enormemente influenzato il nuovo materiale del gruppo. Un disco che si muove tra synth industrial, sulla falsariga di gruppi come Nitzer Ebb, Front 242 e D.A.F., e influenze dance e psych, guardando ad artisti come i New Order e Giorgio Moroder.

Nelle prossime settimane sono in programma nuovi e importanti annunci per BeColor che svelerà la line-up completa del 16 agosto e quella del 3 agosto nella bellissima location di Camigliatello Silano, cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila in Calabria.

I due festival hanno inoltre già annunciato alcuni dei main-act che scalderanno il palco delle due edizioni in programma: Be Alternative ospiterà Calcutta il 23 luglio nel centro storico di Cosenza e vedrà Colapesce Dimartino capitanare la due giorni ancora tutta da svelare del 3 e 4 agosto nel Parco Nazionale della Sila; le prime gemme di Color Fest sono invece Fulminacci ed Ekkstacy in programma il 14 agosto a Maida (CZ), all’interno della tre giorni del festival che ha ancora importanti nomi di calibro nazionale e internazionale da annunciare.

«Dopo oltre 10 anni, l'idea di una collaborazione tra Color Fest e Be Alternative Festival è stata una evoluzione naturale. Non solo in questo modo possiamo mettere in comune i nostri punti di forza, ma possiamo offrire al nostro pubblico, eventi musicali ancora più significativi che abbiano un respiro internazionale. Il nostro è un lavoro, ma non dimentichiamo mai che puntiamo a realizzare esperienze culturali. La cultura inizia proprio quando si costruiscono percorsi di condivisione e non di competizione». Dichiarano gli organizzatori.