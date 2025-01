Un'onda di risate e riflessioni attraverserà il cuore del centro storico di Catanzaro, quando il Teatro Comunale aprirà le sue porte per accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione: "Grande figlio di p***a”, il terzo lavoro teatrale di Eleazaro, un'artista che ha conquistato il panorama della stand-up comedy italiana.

La performance, che porta la firma di uno degli artisti più eclettici e innovativi della scena comica contemporanea, si inserisce in una rassegna unica nel suo genere: Nostalgia Basaglia, una manifestazione che dal 2018 porta a Catanzaro la comicità più brillante e irriverente del panorama nazionale.

Diretto da Francesco Passafaro, il Teatro Comunale di Catanzaro si conferma ancora una volta come uno dei principali poli culturali del capoluogo calabrese, e come uno spazio privilegiato per le espressioni artistiche più originali e di ricerca. Situato nel cuore pulsante del centro storico della città, il teatro è il palcoscenico ideale per un evento che mescola risate, riflessione e un’introspezione profonda nell’animo umano, senza mai perdere di vista l’ironia che rende la vita stessa uno spettacolo da non prendere troppo sul serio.

Grande figlio di p***a non è solo un titolo provocatorio, ma un manifesto di umorismo e verità. Eleazaro, alias Eleazaro Rossi, con la sua vis comica affilata e mai volgare, entra in scena con un’energia che sembra non risparmiare nessuno, ma che al contempo fa riflettere. La sua comicità, infatti, non è fine a sé stessa: è un trattato di umanità e di risate che colpiscono senza pietà, proprio come un colpo ben assestato, ma che lasciano al pubblico uno spazio per l’introspezione. In scena, l’artista si presenta travestito da sé stesso, un gioco di specchi e travestimenti che diventa il simbolo di un'esperienza teatrale completamente priva di orpelli, ma densa di significato.

Lungo il filo della sua performance, che ricorda i grandi maestri della risata, come Totò, Eleazaro traccia un percorso che è al tempo stesso un omaggio al grande principe della comicità e un viaggio in un’umanità che, attraverso la risata, mette in discussione le convenzioni e le contraddizioni della società. Ma attenzione: qui niente effetti speciali, niente luci psichedeliche o raggi laser, ma un’umanità cruda e diretta che si fa spazio nel cuore di ognuno, senza paura di scavare nei lati più oscuri della realtà.

Eleazaro, che ha fatto il suo debutto nel mondo della stand-up comedy nel 2018, è riuscito a conquistare, in poco tempo, un posto di rilievo nel panorama della comicità italiana. Dopo essere stato selezionato per il programma Stand Up Comedy di Comedy Central, Eleazaro ha avuto modo di affinare la sua arte con esperienze che lo hanno portato a partecipare a trasmissioni di grande rilievo come “Battute?” su Raidue, e alla settima stagione di Stand Up Comedy su Sky. La sua carriera ha preso il volo, e nel 2022 ha conquistato il Premio Satira Forte dei Marmi nella categoria Stand Up Comedy, un riconoscimento che ne ha sancito il talento e la visibilità. Il suo ultimo spettacolo, L’ora di religione, ha portato la sua comicità in 60 città, con circa 30.000 spettatori, un traguardo che testimonia l'affetto e l'interesse che il pubblico ripone in lui.

In questo contesto, Nostalgia Basaglia si propone come una rassegna di stand-up comedy unica, capace di portare per la prima volta a Catanzaro una comicità di altissimo livello, che non si limita a far ridere, ma invita anche alla riflessione. Tra i protagonisti delle edizioni passate ci sono nomi noti del panorama comico italiano, tra cui Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Tinti, e Saverio Raimondo. La rassegna, a cura del collettivo Blister (composto da Giorgia Boccuzzi, Luigi Lacquaniti e Valentina Masciari), è stata ideata con l’obiettivo di offrire al pubblico di Catanzaro una vetrina privilegiata sulla stand-up comedy contemporanea, un genere che ha saputo conquistare il cuore di molti, con il suo stile diretto, irriverente e spesso tagliente.

La serata promette di essere un viaggio nell’umorismo, nella riflessione e nell’autocritica, dove ogni risata nasconde una verità e ogni sorriso è un piccolo atto di ribellione alle convenzioni. Eleazaro, con la sua ironia pungente e la sua capacità di giocare con le parole e i significati, saprà sicuramente conquistare il pubblico catanzarese, trascinandolo in un turbinio di risate che faranno riflettere tanto quanto divertire.