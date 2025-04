Doppio sold out al Teatro dell’Unical con il Fusion Experience Quartet e Valentina Lisitsa. In arrivo gli ultimi spettacoli con omaggi a Pino Daniele e il teatro d’autore, prima del concerto-evento di Stefano Bollani il 18 luglio

Doppio appuntamento musicale all’insegna del “sold out” quello andato in scena al Teatro Auditorium Unical, domenica e lunedì scorso. Ad incantare la platea, prima il raffinato jazz del Fusion Experience Quartet e, a seguire, la straordinaria esibizione della pianista classica Valentina Lisitsa.

La serata di domenica ha visto protagonista uno straordinario concerto del Fusion Experience Quartet, un quartetto d'eccezione guidato dal celebre chitarrista italiano Ciro Manna. Ad accompagnarlo, tre leggende della musica internazionale: Dave Weckl, figura iconica della batteria mondiale, Richard Bona, bassista e polistrumentista vincitore di un Grammy, e Michael Lecoq, pianista tra i più versatili della scena jazz francese. Questa formazione stellare ha deliziato il pubblico calabrese con un suggestivo viaggio sonoro che ha sapientemente fuso jazz e world music, attraversando culture e generazioni.

Non ha deluso le aspettative nemmeno l'esibizione di Valentina Lisitsa, musicista di grande sensibilità e vincitrice di numerosi premi. Lisitsa, inoltre, è una vera e propria star del web, con il suo canale YouTube dedicato alla musica classica che vanta oltre 300 milioni di visualizzazioni e più di 700.000 iscritti. La pianista ha offerto un recital interamente dedicato a Fryderyk Chopin, interpretando alcune delle opere più amate del genio polacco. La scaletta ha incluso Valzer, Notturni, la Fantasia-Improvviso, Ballate, Scherzi, Polacche e le variazioni sul tema "Là ci darem la mano" dal Don Giovanni di Mozart. Un'interpretazione intensa e coinvolgente, protrattasi per circa due ore e culminata con diversi bis, a testimonianza del grande apprezzamento del pubblico.

Il successo di questi appuntamenti fa presagire un'analoga accoglienza per gli ultimi tre eventi in programma al Tau prima della pausa estiva. Sabato 10 maggio alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo "Nero a Metà Experience" (biglietti disponibili presso InPrimaFila a Cosenza), un sentito omaggio alla musica di Pino Daniele da parte di tre musicisti che hanno condiviso il palco con l'indimenticabile artista napoletano: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo. Martedì 13 maggio alle ore 20:30 tornerà la rassegna MeridianoSud con lo spettacolo teatrale "Maddalene" (biglietti disponibili qui), un progetto di e con Valter Malosti che ha ideato un percorso visivo-letterario nell'iconografia di Maria Maddalena.

Infine, venerdì 18 luglio alle ore 21:30, presso il Teatro all’aperto dell’Università della Calabria (piazza Vermicelli), si terrà uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto di Stefano Bollani e il suo quintetto. Un artista di assoluto valore, unanimemente considerato uno dei musicisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale che non mancherà di richiamare all’Unical il pubblico delle grandi occasioni.

Studenti e dipendenti dell'Unical possono approfittare di sconti speciali riservati alla comunità accademica – con riduzioni del costo del biglietto che arrivano al 50% – acquistando il tagliando presso la biglietteria del Teatro Auditorium Unical entro domani, mercoledì 30 aprile. I dettagli su prezzi e modalità di acquisto sono disponibili qui.