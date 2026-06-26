Le Grotte di Sant’Angelo si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti estivi pensati per far vivere il sito speleologico in modo coinvolgente e originale. Il complesso carsico, situato a Cassano All’Ionio in provincia di Cosenza, costituisce un viaggio straordinario in uno dei luoghi-simbolo della speleo-archeologia della Calabria. Oltre all’eccezionale valenza naturalistica, forte di uno sviluppo di più di tre chilometri e mezzo, la cavità rappresenta un luogo privilegiato di antica frequentazione umana, utilizzato negli ultimi 7.000 anni per motivi sepolcrali, cultuali e minerari.

Da fine giugno ad agosto si alterneranno visite guidate in notturna, eventi dedicati all'osservazione del cielo, laboratori archeologici per bambini, percorsi al buio, appuntamenti culturali e iniziative che uniranno la bellezza naturale delle Grotte alle eccellenze del territorio. Un cartellone variegato, organizzato dal Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" e patrocinato dal Comune, che offre occasioni di scoperta, intrattenimento e valorizzazione rivolgendosi a famiglie, appassionati di natura e amanti del turismo esperienziale.

Ad aprire il programma, martedì 30 giugno, sarà l'appuntamento "In grotta con la luna piena", con visite guidate ogni 30 minuti dalle 20:30 alle 23:00. Il calendario proseguirà poi con "La Grotta vista da voi" (4 luglio), Laboratori Archeologici per Bambini (8 luglio e 5 agosto), Osservazione della Via Lattea (11 luglio), gli appuntamenti "Grotte a Luci Spente" (17 luglio, 31 luglio e 21 agosto), "Calici in Grotta" (23 luglio), le successive serate "In grotta con la luna piena" (29 luglio e 28 agosto), gli eventi "Le Grotte Raccontano" (7 e 23 agosto) e lo speciale Ferragosto alle Grotte, in programma il 15 agosto, con apertura straordinaria nella fascia mattutina.

Un'attenzione particolare è stata riservata ai cittadini di Cassano all'Ionio, ogni mercoledì, infatti, i residenti potranno accedere gratuitamente alle Grotte di Sant'Angelo, un'iniziativa volta a favorire la conoscenza e la fruizione di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico, naturalistico e culturale della città. Chi visita queste grotte si affaccerà in un mondo inconsueto e stupefacente, portandolo nella propria memoria per moltissimo tempo.