“Film ciechi”, la narrazione-concerto sulle colonne sonore dal Mago di Oz al Commissario Montalbano, con il reggino Pasquale Maria Morgante al pianoforte e la voce narrante della polistenese Annalisa Insardà, al centro del prossimo appuntamento con la rassegna Syinergia 49, organizzata dall’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria. L'appuntamento è per sabato 17 maggio, alle ore 21:15 al teatro Manfroce di Palmi.

Un film emoziona anche per le sue colonne sonore. Se i film muti sono fotogrammi senza parola, i “film ciechi” sono musica e parole senza immagini. Da questa suggestione nasce l'idea di questo progetto inedito in cui le colonne sonore, pur se riconoscibili, vengono rivisitate ed eseguite in modo originale. I brani, che abbracciano un periodo ampio che dal 1939 arriva fino ai nostri giorni, sono frammentati, collegati, riarrangiati, smontati e rimontati attraverso l'elemento imprevedibile dell'improvvisazione.

Componente essenziale dello spettacolo è la narrazione di aneddoti legati ai film che spesso restano sconosciuti. Il "dietro le quinte" non segue quasi mai la strada dei film la cui genesi ha pure una sua storia. Curiosità che offriranno al pubblico una nuova prospettiva per guardare ai grandi capolavori della cinematografia.

Ma prima dello spettacolo, un altro appuntamento attende l’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi. «La nostra attività - spiega Antonio Gargano, presidente dell’associazione Amici della Musica Manfroce - si arricchisce di un nuovo filone di carattere editoriale. Presenteremo, infatti, in occasione del convegno in programma per il prossimo 16 maggio presso la sala del Consiglio comunale di Palmi alle ore 17.30, la nostra ultima “creatura”. Si tratta di Musicarte Edizioni, regolarmente iscritta all’Isbn. La presentazione avverrà attraverso le prime due pubblicazioni, ossia “Risonanze: riflessioni estemporanee” di Marisa Militano, relative agli spettacoli della stagione Synergia 48 (2023-2024), e “Nicola Antonio Manfroce, il decennio francese a Napoli (1806-1815)”, contenente gli atti del Convegno su Manfroce svoltosi nel dicembre 2023».