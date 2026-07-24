San Nicola de Legistis si prepara a vivere una serata da record con i Nomadi. La piccola frazione del comune di Limbadi, che conta circa cento abitanti, si appresta ad accogliere migliaia di visitatori in occasione della III edizione della Sagra dello Stocco, evento che quest’anno avrà come ospiti d’eccezione una delle band più longeve della storia della musica italiana.

Sul palco saliranno infatti i Nomadi, il gruppo fondato il 13 giugno 1963 e capace di accompagnare intere generazioni con brani diventati patrimonio della musica italiana. La formazione, guidata dallo storico fondatore Beppe Carletti insieme a Cico Falzone, Massimo Vecchi, Daniele Campani, Sergio Reggioli e Yuri Cilloni, continua a portare avanti una storia iniziata oltre sessant’anni fa.

La band, nata anche grazie alla figura indimenticata di Augusto Daolio, scomparso il 7 ottobre 1992, è considerata il gruppo musicale più longevo in Italia e il secondo al mondo dopo i Rolling Stones. Nel suo repertorio figurano alcuni dei brani più amati dal pubblico, come “Io vagabondo”, “Canzone per un’amica”, “Un pugno di sabbia” e “Dio è morto”.

La giornata di festa è in programma domenica 26 luglio. A partire dalle 19.30 prenderanno il via le degustazioni negli stand allestiti per l’occasione, mentre prima del concerto dei Nomadi, previsto intorno alle 22.30, ci sarà spazio per l’intrattenimento con musica etnico-popolare.

Per la comunità di San Nicola de Legistis si tratta di un appuntamento storico, reso possibile dall’impegno dell’associazione culturale Alighistos, guidata dal presidente Francesco Limardo, che insieme ai soci ha messo in campo uno sforzo organizzativo importante.

La Sagra dello Stocco nasce dal gemellaggio con la storica manifestazione di Cittanova, giunta alla sua XXV edizione, e dalla collaborazione con la Pro loco e con l’azienda Stocco & Stocco di Cittanova, voluta dal titolare Francesco D’Agostino.

Tra i sostenitori dell’iniziativa figurano anche Calabria Roccia di San Calogero, Daniele Pavia di Melicucco e Rasal di Limbadi. Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, l’organizzazione ha coinvolto la Protezione civile di Laureana, mentre fondamentale è stata anche la collaborazione della nuova amministrazione comunale di Limbadi guidata dal sindaco Antonino Taverniti, che ha predisposto un servizio navetta da Limbadi verso la frazione.

Un ruolo centrale nell’organizzazione è affidato alle donne della comunità, considerate «l’anima organizzativa della sagra», impegnate non solo nella preparazione dei piatti ma anche nella gestione complessiva dell’evento.

Il menù proposto ai visitatori sarà dedicato allo stocco, preparato nelle diverse versioni della tradizione, ma non mancheranno i panini con salsiccia e le ciambelle.