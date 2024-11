Dodicesima edizione per il tradizionale tuffo di Santo Stefano nelle acque dello Jonio reggino: 30 persone hanno sfidato il freddo, dal sedicenne thailandese Phurinat alla 67enne Angela

Un magnifico sole, una leggera brezza ed un gruppo di amici che si tuffa nelle acque blu dello Jonio. Niente di particolare, se non fosse che è il 26 dicembre ed è pieno inverno, le acque hanno una temperatura decisamente non idilliaca e il resto degli astanti sul lungomare non ha il costume ma pesanti cappotti invernali.

Tutto questo è il Cimento Invernale della Locride, organizzato da Associazione Zephyria, Salvamento Mare e Università Popolare ArtInMovimento. Anche quest’anno sono stati in tantissimi a sottoporsi alla coraggiosa prova, nonostante l’influenza e la nuova ondata di contagi del covid abbiano letteralmente decimato il numero dei partecipanti.

Lo schema è quello classico: il ritrovo in spiaggia, gli sguardi sorridenti, chi si avvicina facendo previsioni sulla temperatura dell’acqua e chi si spalleggia cercando di farsi coraggio. All'orario stabilito tutti insieme, la rincorsa e il tuffo: le urla, i salti, il bagno in acqua e gli applausi di tutti, inclusi i tanti che si sono fermati a vedere il coraggioso bagno fuori stagione.

Alla fine, sfida superata e tisana calda per tutti: stretti in asciugamano per riscaldarsi, tra una battuta ed un commento, ci si dà appuntamento al prossimo anno, nella speranza di essere sempre più numerosi e di raggiungere i numeri da record delle edizioni liguri del cimento.