Danza, musica e teatro. I riflettori dello SPAc Festival sono pronti ad accendersi per il primo dei tre fine settimana promossi dalla compagnia "Teatro del Carro" in collaborazione con il Centro nazionale di produzione della danza "Virgilio Sieni".

Obiettivo della X edizione del South Performing and Acting Festival, dedicata alla memoria di Pino Michienzi, è quello di portare all'attenzione del pubblico, per ciascun weekend della rassegna, un appuntamento incentrato sulla danza, uno sulla musica e uno sul teatro. Di settimana in settimana, una diversa località della costa ionica farà da cornice agli eventi in programma.

Sarà Badolato marina ad ospitare la prima tappa del percorso di SPACs. Venerdì 9 giugno, al Teatro all’aperto di Villa Collina, si terrà il concerto “Anita unplugged” con Anita De Luca (voce, chitarra acustica e stompbox) e Marco Bertino (chitarra elettrica ed effetti) . Quella della cantautrice, ingegnsere del suono e produttrice De Luca è una carriera intrapresa nel 2008 e costellata, negli anni, da esibizioni di successo in Italia e in Europa.

Sabato 10 giugno, l'attenzione si sposterà da Villa Collina al Teatro Comunale per la performance "Superstite". Un momento dedicato alla danza e capace di far riflettere su quel che resta a seguito di un cambiamento, di una mutazione. Coreografia e danze saranno eseguite da Lucia Guarino. Il Dopofestival, animato dal Dj set di Boss Playa, accompagnerà successivamente il pubblico fino a conclusione della serata.

Domenica 11 giugno, ancora una volta al Teatro Comunale di Badolato, sarà portato in scena lo spettacolo teatrale "Radio Clandestina" di Ascanio Celestini. Un racconto dell'eccidio delle Fosse Ardeatine che, partendo dal testo "L'Ordine è già stato eseguito" di Alessandro Portelli, porterà Celestini a dare voce, attraverso un coinvolgente monologo, ad una storia conosciuta in maniera confusa.

L'inizio degli appuntamenti in programma nel prossimo weekend è previsto alle ore 21:15. A patrocinare lo SPAc Festival sono la Provincia di Catanzaro insieme ai comuni di Badolato (CZ) e Roccella Jonica (RC). La rassegna è cofinanziata con risorse FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione pari opportunità - Settore Cultura e Otto per mille Chiesa Valdese.