L'Associazione Flautisti Calabresi, presieduta dal maestro Francesco Guido, in collaborazione con il Comune di Bisignano, si prepara ad ospitare la seconda edizione del concorso internazionale flautistico “Franz Doppler”, un evento di rilevanza internazionale che dal 25 al 27 aprile 2025 trasformerà il Santuario di Sant’Umile di Bisignano in un palcoscenico musicale di straordinaria importanza.

Un evento che, in soli due anni, si è già affermato come uno dei concorsi di riferimento per il flauto a livello mondiale, attirando talenti da ogni angolo del globo. L’iniziativa, che vede una forte partecipazione di musicisti provenienti da Islanda, Francia, Venezuela, Svizzera, Turchia e molti altri Paesi, si propone non solo di celebrare il flauto come strumento di grande tradizione e modernità, ma anche di offrire ai giovani flautisti un'opportunità di crescita, confronto e visibilità.

La giuria sarà composta da prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale, tra cui alcuni dei più eminenti flautisti a livello mondiale: Raquele Magalhães, Lello Narcisi, Claudio Montafia, Nicola Campitelli e Marco Crisafulli.

Raquele Magalhães è una flautista di fama internazionale, apprezzata per la sua carriera solistica che l'ha vista esibirsi con orchestre di prestigio come la Shanghai Philharmonic Orchestra, l'Orchestre national de Lyon e la Brazilian Symphony Orchestra. Vincitrice di numerosi concorsi, tra cui il Maria Canals di Barcellona e il Jeunesses Musicales di Bucarest, ha conquistato anche cinque primi premi in competizioni nazionali in Brasile. Oltre alla sua carriera da solista, Magalhães è una rinomata insegnante. La sua passione per la musica si riflette anche nelle sue registrazioni, come l'album Patchwork (2016) con la pianista Sanja Bizjak, che ha ricevuto recensioni entusiastiche in Francia e Germania, e Brumes d’Enfances (2013), un lavoro con il coro Accentus che ha ottenuto il massimo dei riconoscimenti da Diapason e Télérama.

Claudio Montafia è un flautista di rinomata fama internazionale, vincitore di numerosi concorsi, tra cui Manta, Stresa e la Rassegna Giovani Interpreti di RAI 1. Ha collaborato con le orchestre sinfoniche RAI di Torino e l'Angelicum di Milano, e la sua discografia vanta incisioni per etichette prestigiose come Fonit-Cetra, Tactus, Denon e Rugginenti. Montafia è stato protagonista anche in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, sia nazionali che internazionali. Ha suonato come solista e in formazioni cameristiche per prestigiosi festival e società musicali internazionali, tra cui Evian, Montreux, Settembre Musica e il Galway Flute Festival. Inoltre, è un apprezzato docente, tenendo masterclass e corsi annuali, ed è stato coach per la AYO Asian Youth Orchestra a Hong Kong. Montafia ha anche ricoperto ruoli di giurato in concorsi di flauto e collaborato con riviste specializzate.

Lello Narcisi è un flautista di fama internazionale, che ha collaborato con alcune delle orchestre e dei gruppi da camera più prestigiosi al mondo, tra cui la Berliner Philharmoniker, La Scala, Santa Cecilia, il Royal Concertgebouw e Il Giardino Armonico. Nel 2011 ha vinto il concorso per il ruolo di docente di flauto al Pre-College del Conservatorio della Svizzera italiana, e dal 2015 ricopre il ruolo di docente assistente del Maestro Andrea Oliva nei corsi di Bachelor e Master. Narcisi è anche un membro attivo del Colibrì Ensemble, dove suona regolarmente come primo flauto, e ha co-fondato, insieme al Maestro Fausto Corbo, la International Chamber Philharmonic Orchestra, consolidando così il suo impegno per la musica da camera e l'educazione musicale a livello internazionale.

Nicola Campitelli, flautista di spicco, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara all’età di diciotto anni, perfezionandosi successivamente con grandi maestri come Giampaolo Pretto, M. Marasco, C. Bruneel e A. Persichilli. La sua carriera ha preso una svolta decisiva con la collaborazione con Giampaolo Pretto, con cui ha co-esteso il metodo "Dentro il suono" (DILS) e lavorato come assistente nei Corsi di Perfezionamento a Portogruaro. Vincitore di prestigiosi concorsi, tra cui il Primo Premio Assoluto al Concorso "G. Rospigliosi" e "Città di Grosseto", Campitelli ha ricoperto il ruolo di primo flauto con l'Orchestra Giovanile Italiana e ha suonato con orchestre di primo piano come l'Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, il Colibrì Ensemble e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ha collaborato anche con I Solisti di Pavia, l'Orchestra Sinfonica "A. Toscanini" di Parma e la Young Janacek Philharmonic Orchestra.

Marco Crisafulli, flautista di talento e consolidata esperienza, Vincitore di numerosi premi in concorsi musicali nazionali e internazionali, Crisafulli ha arricchito la sua carriera con importanti collaborazioni orchestrali. Dal 2016 al 2018 ha suonato come flauto solista con l’Orchestra Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma, sotto la direzione di Maestri di grande rilievo come Aldo Ceccato, Carlo Donadio e Roberto De Maio. Nel 2019, è stato idoneo alle audizioni per la “Roma Tre Orchestra”, l’orchestra dell'Università degli Studi di Roma Tre.Dal 2017 al 2019, Crisafulli è stato allievo effettivo della classe del M° Andrea Oliva nei corsi di Alto Perfezionamento "I Fiati" dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, perfezionando ulteriormente la sua tecnica e consolidando il suo profilo artistico.

Questi cinque eminenti musicisti rappresentano non solo l’eccellenza del flauto, ma anche la dedizione e l'impegno a trasmettere la bellezza della musica alle future generazioni, facendo del Concorso "Franz Doppler" un'occasione unica di incontro tra arte e formazione.

L’evento non si limita a un semplice concorso, ma si distingue per il suo impegno nei confronti dei giovani. Grazie al supporto della BCC – Banca di Credito Cooperativo di Bisignano, della Farmacia Cotroneo, PG Costruzioni e di altre realtà locali, il concorso prevede l’assegnazione di borse di studio e premi speciali per le migliori esecuzioni in diversi repertori. Durante le giornate del 25, 26 e 27 aprile, i partecipanti avranno l'opportunità di esibirsi e di partecipare a sessioni di audizioni aperte, favorendo l’incontro e lo scambio tra musicisti di tutto il mondo.

Il momento clou della kermesse sarà la serata di Gala del 27 aprile (ore 20.30), durante la quale i vincitori delle diverse categorie si esibiranno in un concerto che promette emozioni e virtuosismi. Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di musica che potranno assistere gratuitamente a performance di altissimo livello, in uno scenario suggestivo come quello del Santuario di Sant’Umile, un luogo che, per tre giorni, diventerà un crocevia di arte e cultura.

Francesco Guido, direttore artistico del concorso, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «L’associazione è nata con l’intento di valorizzare questo strumento nel nostro territorio cercando di garantire, specialmente ai giovani flautisti, la possibilità di studiare, perfezionarsi e crescere nella nostra regione portando alto il nome della Calabria anche oltre i confini territoriali. Lo spirito “rivoluzionario” dell’associazione consiste nel dar voce al nostro flauto creando un movimento senza precedenti che, nella sua autenticità e semplicità, si pone come obiettivi il confronto e l’unione delle idee».

«Il nostro obiettivo è creare un evento che non solo dia visibilità ai giovani musicisti, ma che possa essere anche una vetrina per la Calabria, una terra che ha molto da offrire in termini di cultura e tradizione. Con il Concorso “Franz Doppler” vogliamo offrire ai partecipanti un’opportunità di crescita, ma anche restituire alla nostra regione una dimensione internazionale nel campo della musica», conclude il maestro Francesco Guido.

Con un impegno che va oltre la semplice competizione, il Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler” si propone come un punto di riferimento per la musica di qualità, creando un legame profondo tra tradizione e innovazione, e offrendo un trampolino di lancio ai giovani musicisti che, con il loro talento, sono pronti a scrivere il futuro della musica.