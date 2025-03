L’iniziativa permetterà l’incontro tra professionisti e aziende del settore. Al contempo offrirà un’esperienza interattiva attraverso tornei, workshop, conferenze e aree espositive. In tale contesto gli studenti presenteranno un gioco d’avventura ispirato alla Magna Graecia

Dal 31 maggio al 1° giugno 2025 Lamezia Terme ospiterà per la prima volta Restart - Festival del Gaming, un evento unico nel suo genere all’insegna della tecnologia e della cultura pop, riservato a gamer, sviluppatori e appassionati.

Il festival valorizzerà il gaming in tutte le sue forme, dall'eSport alle nuove tecnologie, passando per il game design e il cosplay. Sarà il punto di incontro per professionisti e aziende del settore, e offrirà un’esperienza coinvolgente e interattiva attraverso tornei, workshop, conferenze e aree espositive.

Restart Festival

Si svolgerà su oltre 2.000 mq di area espositiva e interattiva, prevedendo: più di 50 postazioni di gioco tra console e arcade; più di 10 tornei ufficiali tra eSport e giochi di carte; più di 20 espositori tra aziende, artisti e sviluppatori; 5 aree tematiche dedicate a gaming, innovazione, cultura nerd e spettacoli; 2 palchi per eventi, uno interno e uno esterno; stand espositivi; più di 20 illustratori presenti; 10 cabinati retrò game.

Restart – Festival, infatti, si svilupperà intorno a diverse aree tematiche dedicate agli aspetti più significativi del mondo del gaming e della cultura digitale: tornei e Competizioni, retroGaming per rivivere la nostalgia dei videogiochi classici, innovazione & Cultura Nerd con Talks, panel e showcase sulle ultime novità tecnologiche e digitali, spettacoli & Cosplay con un palco dedicato a show e contest cosplay.

Il coinvolgimento delle scuole

Il Festival sarà l’occasione per presentare il risultato di un percorso formativo innovativo dal titolo Start-up Game. Il progetto ha coinvolto studenti lametini tra gli 11 e i 17 anni in una sfida imprenditoriale e creativa nel settore dei videogiochi. Alla fiera sarà mostrato l'output finale del progetto, un adventure game ispirato alla Magna Graecia, che ha visto il contributo laboratoriale dei ragazzi supportato dall'associazione culturale TuoMuseo e della società attiva nel campo del patrimonio culturale Art Files. Il videogioco esplora il mondo della Magna Graecia attraverso miti e personaggi storici. Il percorso che ha unito competenze e capacità quali problem solving, creatività, analisi strategica, gamification e influencer marketing. Il gioco sarà successivamente lanciato su Google Play e Apple Store e promosso dagli studenti stessi attraverso campagne di micro-influencer marketing.

La presentazione

La due giorni lametina rappresenta il completamento dell’evoluzione digitale che in città ha portato alla nascita del nuovo Circolo Arci 404 Aps, giovane realtà apprezzata da gamer e appassionati del settore.

Il progetto, finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri), è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala Consiliare “Mons. Renato Luisi” del Comune di Lamezia Terme, alla presenza di Antonio Scaramuzzino (InRete), Michele Trimarchi (Artfiles), Mirko Marchitelli e Paolo Giudici (TuoMuseo), Luigi Perri e Simone Pulicicchio (Circolo Arci 404), Alessandra Corrado (Desme Digital), Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, Luisa Vaccaro, Assessore comunale al Turismo a Lamezia Terme, Giancarlo Nicotera, Presidente Consiglio comunale, e la moderazione di Maria Francesca Gentile, giornalista.

Restart - Festival del Gaming è realizzato grazie alla collaborazione con istituzioni e aziende del settore. La Cooperativa Sociale InRete è capofila del progetto, affiancata dal Comune di Lamezia Terme e da associazioni culturali e aziende di primo piano, come Games Time Italia, Associazione Culturale TuoMuseo, Artfiles, Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia Aps, Arci Servizio Civile Calabria Aps, Arci 404 Aps, Games Time Lamezia Terme, Desme Digital SRL e molti altri. Tra gli Istituti Scolastici coinvolti: l’I.C. Manzoni Augruso, l’I.C. Perri-Pitagora Don Milani, l’I.C. Nicotera - Costabile, l’IPSSAR “L. Einaudi”, l’ITE De Fazio.