C’è grande attesa per il concerto del pianista Egidio Ventura che si terrà presso il Centro Polivalente di Catanzaro in via Fontana Vecchia, venerdì 11 aprile alle ore 19,00 , con ingresso libero, inserito nella Rassegna denominata Jazz Itinera.

Egidio Ventura si presenta con un trio di eccezione, Frank Marino al basso elettrico e Maurizio Mirabelli alla batteria. Progetto prodotto da Lamezia Jazz, nato dopo un lungo periodo sul modo di concepire il pianoforte all’interno di una visione contemporanea del repertorio fusion d’autore.

Un Trio che vuole rendere omaggio alle grandi melodie fusion, estrapolando composizioni d’autore come Jeff Lorber, Bob James, Quincy Joneste, con brani di grandi compositori del panorama latino rivisitati. Il repertorio che contraddistingue questo nuovo progetto di Egidio Ventura, viene colta e riproposta sotto forma di rielaborazione degli arrangiamenti e dei suoni.

La selezione dei brani mira a raccontare questo particolare mondo sonoro, in un viaggio che ripercorre quei suoni americani con il suono del Rodhes, e il basso elettrico suonato mirabilmente dal bassista cosentino Frank Marino.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Officine Musicali Pitagora di Catanzaro con la compartecipazione della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.