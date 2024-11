La serie cult più amata dal pubblico italiano arriva per la prima volta a teatro. Arriverà martedì 23 e mercoledì 24 gennaio al Teatro Cilea di Reggio

Il musical “Mare Fuori”, diretto da Alessandro Siani, farà tappa in Calabria. Arriverà martedì 23 gennaio e mercoledì 24 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Sarà solo una delle due tappe calabresi dello spettacolo prodotto da Best Live e distribuito per la Calabria da L’Altro Teatro. B

La serie cult più amata dal pubblico italiano arriva per la prima volta a teatro. Il successo di Mare Fuori diventa una nuova sfida musicale, con i brani originali della serie. Ambientato nel carcere minorile di Nisida, al centro la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il "Mare fuori". La versione teatrale riproporrà i temi al centro della fiction: le motivazioni che hanno portato in carcere i ragazzi, la famiglia distrutta nei suoi valori primordiali, la lotta fra bande, la delinquenza beffarda che trascina una persona non "adulta" a fare determinate scelte.

Tra i protagonisti non mancheranno alcuni volti della nota serie televisiva Rai: Maria Esposito che vestirà ancora i panni di Rosa Ricci e quello di Antonio Orefice nelle vesti di Totò, Enrico Tijani e Giuseppe Pirozzi che hanno prestato il volto a Micciarella e Dobermann. E ancora: Milos (Antonio D’Aquino), Nunzia (Carmen Pommella) una delle guardie, il cantautore Andrea Sannino, Yuri Pascale Langer, Giulia Molino, e Sveva Petruzzelli. Nel cast anche Mattia Zonzola il ballerino vincitore dell’ultima edizione di Amici, Bianca Moccia, Antonio Rocco, Pasquale Brunetti, Leandro Amato, Christian Roberto.