Dal 23 al 25 aprile Caulonia centro ospiterà la III edizione di LibriAmo Caulonia, “Festa del Libro – Il potere delle parole”, che si svolge tra Piazza Seggio e le vie circostanti, con una serie di iniziative che sono organizzate dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, guidato dirigente Lucia Pagano, nonché diverse associazioni culturali del territorio.

La festa del libro

La “tre giorni” – si legge in una nota stampa - è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la “Casa Madre”, in Piazza Seggio, dove il sindaco Cagliuso, che ha invitato a non mancare all’appuntamento, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione in favore dei giovani che saranno i veri protagonisti della manifestazione culturale, ricordando, inoltre, i diversi progetti culturali in corso che puntano i riflettori sugli autori locali e per tutelare il grande patrimonio culturale di Caulonia e del territorio, creando una rete impermeabile di memoria e impegno educativo, formativo e sociale. L’assessore alla cultura Ninni Riccio – prosegue il comunicato - ha ringraziato tutte le associazioni che hanno preso parte alla manifestazione, ponendo in evidenza l’importanza che riveste il rapporto tra l’amministrazione e l’istituto scolastico nel dare ulteriori opportunità educative alle nuove generazioni. A rappresentare l’istituto “Falcone-Borsellino” di Caulonia Roccella è stata la prof.ssa Mariella Mazzà, che dopo aver portato i saluti della dirigente ha anticipato che gli studenti hanno in serbo diverse sorprese, comprese le rappresentazioni che richiamano le opere di Saverio Strati, Corrado Alvaro e di Dante Alighieri, nonché una “Eco - Ciurma” e dei “Pirati dell’ecologia” per sensibilizzare in favore del rispetto dell’ambiente.

Un ricordo speciale è stato rivolto alla memoria della prof.ssa Maria Lavorata, da poco scomparsa, che è stata una delle fautrici del rapporto tra scuola e amministrazione per rendere la festa del libro di Caulonia un fiore all’occhiello per la città e la comunità.

La presidente del consiglio comunale e delegata per Caulonia Centro, Agnese Panetta, ha ripercorso i tratti salienti delle edizioni precedenti sulle quali si è fondata l’edizione di questo anno che punta a dare voce agli studenti e alle tante associazioni culturali che proseguono, negli anni, a dare un contributo rilevante per la crescita comunitaria.

L’assessore comunale Antonella Ierace, infine, ha posto in evidenza i tratti distintivi della volontà amministrativa a puntare negli anni nella cultura e nei giovani che ha portato ad avere risultati notevoli grazie ai tanti progetti che si sono realizzati e che hanno come interpreti le ragazze e i ragazzi con la loro vivacità.

Il sostegno delle associazioni

La “Festa del libro” di Caulonia, prevede il 23 e il 24 aprile una full immersion dalle 9.30 alle

19.00, mentre il 25 aprile inizia alle 9.30 fino alle 12.00 con la consegna degli attestati agli studenti.

La manifestazione, che ha il patrocinio della casa editrice Rubettino che sarà rappresentata anche dal direttore editoriale Luigi Franco, è sostenuta da numerose associazioni, comprese la Pathos, “I Care - Museo della Scuola”, “U Catoju”, nonché la Commissione Pari Opportunità di Caulonia “Jole Santelli”, la Protezione Civile Cipc Caulonia, le associazioni “La memoria ritrovata”, “Amici di San Daniele Comboni”, “Mattanusa”, l’associazione Musicale Culturale Complesso Bandistico “Pietro Di Mauro” città di Caulonia, la Consulta Giovanile di Caulonia, è presente anche la casa editrice Nosside, ed infine l’Anpi - Sezione intercomunale di Riace “Carla Nespolo” ha, inoltre, organizzato per la giornata del 25 aprile una serie di approfondimenti relativi alla Resistenza, un tema sul quale sono previsti diversi interventi compresi quelli di Ilario Ammendolia e Ilario Cammerieri.

La “Festa del Libro” di Caulonia è anche un momento per conoscere e approfondire le tante peculiarità che ci sono nel centro storico, uno dei più belli della Calabria.