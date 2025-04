Dopo il successo registrato a Cosenza e Reggio Calabria, “Il Ritorno del soldato” diretto da Giancarlo Cauteruccio, e prodotto dalla Compagnia Teatro del Carro è pronto ad approdare a Catanzaro al Teatro Politeama, grazie al patrocinio del Comune di Catanzaro e alla fattiva collaborazione della Fondazione Politeama, dove andrà in scena venerdì 4 aprile alle ore 21:00 e sabato 5 aprile alle 10:30 per una matinée dedicata alle scuole. Entrambe le recite saranno a ingresso gratuito, come fortemente voluto dalla Regione Calabria e dalla Fondazione Calabria Film Commission, che hanno appositamente istituito il Comitato “100Strati” per realizzare l’omonimo progetto che celebra i 100 anni dalla nascita dello scrittore Saverio Strati, in cui rientra la produzione della pièce.

“Il ritorno del soldato” è l’unica opera teatrale dello scrittore di Sant’Agata del Bianco, che per la sua stesura si è avvalso della collaborazione del drammaturgo Vincenzo Ziccarelli, venuto a mancare anche lui come Strati nel 2014. In scena ci saranno gli attori Laura Marchianò, Stefania De Cola, Francesco Gallelli, Salvatore Alfano. Le musiche originali sono dei giovani musicisti Vincenzo Maria Campolongo e Marco Carbone; i costumi sono di Mariella Bruzzese. Lo spettacolo si avvale anche della preziosa collaborazione artistica e la voce off di Anna Maria De Luca, fondatrice insieme a Pino Michienzi della Compagnia Teatro del Carro; assistente alla regia è Alessia Iacopetta, la scenografia video e le elaborazioni digitali sono di Nino Cannatà, il prologo originale è scritto da Anna Giusi Lufrano, mentre la cura organizzativa e la direzione produttiva sono di Luca Maria Michienzi.

Dopo Catanzaro, la pièce teatrale proseguirà il tour nella regione: l’8 aprile sarà al Teatro Gentile di Cittanova e il 13 aprile al Teatro Comunale di Crotone. Vista la gratuità dell’evento, è consigliata la prenotazione del posto: basta inviare una mail all’indirizzo centenariosaveriostrati@gmail.com.