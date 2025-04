Il cantautore romano sul palco del Teatro al Castello il prossimo 28 agosto per celebrare i 50 anni di “Rimmel”

Sarà il concerto di Francesco De Gregori a chiudere il programma dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la rassegna di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale nella suggestiva cornice del Teatro al Castello. Il cantautore romano è atteso all’ombra di palazzo Carafa il prossimo 28 agosto in una tappa del tour che celebra i 50 anni di “Rimmel”, album capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come "Pablo" e "Buonanotte Fiorellino".

Tra i più amati cantautori della musica italiana, nel corso della sua carriera il “principe” ha esplorato vari generi musicali, dalla musica folk alla musica leggera, mantenendo sempre una forte componente poetica nei suoi testi. Ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Lucio Dalla, Fabrizio De André, Antonello Venditti e Zucchero Fornaciari. Nel 2021, ha pubblicato in duetto con Gianna Nannini la cover di "Diamante", una sua composizione originariamente incisa dallo stesso Zucchero.

Si chiude così il programma della kermesse che prenderà il via il 5 di agosto con Anna Pepe, fenomeno musicale del momento tra i giovanissimi con milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. Pochi giorni dopo sarà la volta di Jimmy Sax (7 agosto), quindi Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Sal Da Vinci (14 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto) e Fabri Fibra (23 agosto).