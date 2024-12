Il teatro ritrovato. L'associazione “Amici della musica” di Palmi ha presentato la nuova stagione teatrale e artistica che prenderà il via venerdì prossimo. Tantissimi gli eventi in programma come illustrato dal presidente del sodalizio, Antonio Gargano, che festeggerà il prossimo anno il cinquantenario di attività. Sarà un periodo natalizio ricco di iniziative: venerdì si parte con “Itaca per sempre” spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Luigi Malerba e che vedrà sul palco del teatro ”Manfroce” gli attori Enrico Lo Verso, Alessia D'Anna e Mirko Lodedo.

Palmi, dicembre tra gospel e musica hollywoodiana

Venerdì 27 dicembre sarà invece “La notte dei Gospel” con una grande compagnia americana la “Benedict gospel Choir” (35 elementi) diretta dal maestro Jason Clayborn; domenica 29 sarà la volta del “Diva Song” con le canzoni care alle stelle di Hollywood che saranno raccontate con i brani più celebri della mecca del cinema statunitense attraverso le interpretazioni di Teresa Timpano e Kristina Mravcova; il 5 gennaio la “Serata Romantica” con una spettacolo di musica e poesia dedicata all'immenso Giacomo Leopardi e al Romanticismo europeo; il 6 gennaio il “Concerto di Capodanno” con l'orchestra sinfonica della Radio Ucraina di Odessa e con al piano il grande musicista Giuseppe Albanese.

Lucrezia Lante della Rovere, il grande jazz di Danilo Rea e l’omaggio alla canzone napoletana

«E' una stagione che andrà avanti fino a maggio» spiega Antonio Gargano «nel solco di una tradizione lunga mezzo secolo con spettacoli teatrali, musicali e di danza». Tra le proposte pure l'opera teatrale “Una donna per tutte le stagioni” liberamente ispirata alla celeberrima poetessa americana Emily Dickinson che sarà ricordata attraverso le interpretazioni dell'attrice Lucrezia Lante della Rovere. E poi la “Grande opera in jazz” con Danilo Rea, la sessione dedicata a Luigi Pirandello con “Il fu Mattia Pascal” adattato da Marco Tullio Giordana e la musica napoletana con “Ostro vento del sud” che riproporrà le più belle canzoni partenopee. Ventuno gli spettacoli complessivamente in cartellone. «Palmi continua a proporsi come un polo di cultura» hanno spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio e l'assessore Giuseppe Magazzù. «Un luogo che ha dato i natali a personaggi rilevanti della cultura e delle musica e che intende così onorarne la memoria».