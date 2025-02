Un ricco calendario di spettacoli tra matinée e pomeridiane nei teatri Metropol, Paolella e Valente, con compagnie amatoriali e grandi classici in scena. Si parte sabato 22 febbraio, con le rappresentazioni che termineranno il 31 maggio

Al via la seconda edizione della rassegna “Il Teatro si fa in Tre - Matinée e Pomeridiane teatrali in Co.Ro”. Manifestazione sostenuta dal comune di Corigliano-Rossano, patrocinata della “Federazione Italiana Teatro Amatori”, a cura delle “Pro Loco” di Corigliano e di Rossano e del comitato FITA Provinciale di Cosenza. Direzione artistica affidata a Imma Guarasci ed evento inserito nella stagione 2025 che avrà luogo presso i teatri “Metropol”, “Paolella” e “Valente”.

Già scattata la vendita degli abbonamenti e per tutti gli interessati è attivo anche il link dove poter acquistare le proprie tessere: https://www.diyticket.it/events/teatro/A1928/abbonamento-stagione-teatrale-corigliano-rossano-matinee-e-pomeridiane-teatraliin-coro. Attivo anche l’info-point al 349.2521291 mentre i singoli tagliandi saranno acquisibili dal 22 febbraio. Tutte le indicazioni presenti anche sui profili social delle due Pro Loco e sul sito www.prolocoriglianorossano.it.

Proprio sabato 22 febbraio, presso il teatro “Paolella” al mattino per le

scuole, “Progetto Donna Odv e Maschera e Volto Aps” presentano la rappresentazione “Lisistrata” di Aristofane, (fuori concorso) con adattamento di Ambrogio Bellizzi, I. e Rosalba Guarasci, Filomena Lanzillotta e con la regia di I. e R. Guarasci. Alle 18:30 dello stesso giorno si replica sempre al “Paolella”.

Sabato primo marzo, alle 18:30 al teatro “Valente”, Sm.Art presenterà “Tetris”, (in concorso) di Ciro Lenti con adattamento di Marco Silani e Antonio Filippelli e con la regia di M. Silani.

Sabato 15 marzo, sempre alle 18:30, al teatro “Paolella” in scaletta “Nu Brutto Difetto” di Eduardo Scarpetta (in concorso) presentato da “Arte e Spettacolo Nella Ciccopiedi” e con adattamento e regia di Miriam Crivaro.

Sabato 29 marzo, alle 18:30 al teatro “Valente”, la T.A.M.M. Aps

presenta "Prove” (in concorso) per un’opera liberamente ispirata ad opere di Edmond Rostand e del Trio Lopez, Marchesini e Solenghi, con adattamento di Alessandro Pettinato e la regia di Andrea Arciglione, Francesco Gaccione e A. Pettonato.

Sabato 12 aprile, alle 10:30 al teatro “Paolella”, per le scuole, Ibaki Aps e Maschera e Volto Aps presentano “Il Berretto a Sonagli” (fuori concorso) di Luigi Pirandello con adattamento e regia di I. Guarasci. Alle 18:30 si replica sempre al “Paolella”.

Sabato 10 maggio, alle 18:30 al teatro “Valente”, l’associazione “Calabria Dietro le Quinte” presenta la commedia musicale “Caos a Broadway!” (in concorso), con libretto, musiche e regia di Carlo Aurelio Colico.

Sabato 24 maggio, alle 18:30 al teatro “Paolella”, l’Helps presenta il thriller “Il terrone dentro di me” (in concorso), con testo e regia di Mattia Filice.

Sabato 31 maggio, alle 18:30 al teatro “Valente”, per l’ultimo appuntamento Baroni Rampanti presenta “Venere in Pelliccia” (fuori concorso) di Leopold von Sacher Masoch, con adattamento di Martino Palmisano e regia di Emanuela Bonetti.

Avvenimento “Matinée e Pomeridiane teatrali in Co.Ro” ricadente, inoltre, anche nella VII edizione del concorso festival “Quadrato in Scena Itinerante” 2025, mostra d’arte del teatro amatoriale italiano, patrocinato dalla FITA.