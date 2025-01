La vita e i capolavori del pittore olandese saranno in scena al Cilea di Reggio Calabria ed al Politeama di Catanzaro: previste matinée specifiche per scuole e istituti superiori

Sono ufficialmente aperte le prevendite per gli spettacoli serali e le prenotazioni per le repliche mattutine di “Van Gogh Café Opera Musical”, lo straordinario spettacolo che celebra la vita e i capolavori di Vincent Van Gogh. La performance, scritta e diretta da Andrea Ortis, sarà in scena il 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. L’opera, prodotta dalla Mic International Company e organizzata in Calabria dalla Show Net di Ruggero Pegna, promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di arte, musica e innovazione.

Van Gogh Opera Musical, uno spettacolo emozionante e coinvolgente

Ruggero Pegna, noto promoter che festeggia 39 stagioni di eventi e ha portato in Calabria alcuni dei più grandi spettacoli internazionali, non ha dubbi sul successo dello show: "Van Gogh Café è uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che abbia mai visto. Un’opera geniale, realizzata in modo spettacolare, con effetti immersivi 3D che coinvolgono davvero il pubblico. È un'esperienza unica e indimenticabile!"

Lo spettacolo unisce musica dal vivo, recitazione, danza e proiezioni 3D, con un allestimento che immerge gli spettatori nelle opere di Van Gogh, rendendole vive e straordinariamente coinvolgenti. Ambientato in un Café Chantant parigino, lo spettacolo racconta la vita dell'artista attraverso le sue lettere al fratello Theo, creando una connessione emozionale unica con il pubblico.

Un cast di eccellenza e una fusione di generi musicali

"Van Gogh Café" è un progetto che unisce diversi generi artistici e musicali. La colonna sonora, eseguita da un’orchestra dal vivo, fonde i suoni della musette, chitarre, violino, pianoforte, contrabbasso e percussioni, creando un’atmosfera che attraversa la musica dei più grandi parolieri francesi, da Edith Piaf a Charles Aznavour. Le coreografie, che mescolano il flamenco alla danza contemporanea, sono curate da Marco Bebbu, mentre l’allestimento visivo, con magnifiche animazioni 3D, fa vivere le opere di Van Gogh in modo sorprendente.

Il cast include il protagonista Andrea Ortis (Monsieur Louis Philippe), accompagnato da talentuosi interpreti come Floriana Monici (Madame Odile), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline) e Raffaele Ficiur (Luc). I musicisti, diretti da Antonello Capuano, e i ballerini arricchiscono ulteriormente l’esperienza sensoriale dello spettacolo.

Con Van Gogh Café Opera Musical, il pubblico potrà vivere un viaggio emozionante nel cuore dell’arte, della musica e della danza, in un contesto innovativo che non mancherà di sorprendere e incantare.