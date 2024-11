Ospiti di caratura internazionale della cultura, della musica, dello sport e della politica, in luoghi unici in cui le città calabresi diventano centro culturale del Paese, parlando di poesia, sport, arte, cinema, scienza, innovazione e molto altro, permettendo a chiunque di avvicinarsi e restarne affascinato. La terza edizione di Valentia in festa partirà da Vibo Valentia dall'1 al 3 luglio 2022 presso il Valentianum, il 15 di luglio si sposterà a Tropea per giungere a Reggio Calabria il 23 luglio, a Villa San Giovanni il 29 e a Tiriolo il 31 luglio.

Ad organizzare l'evento è l'Associazione Valentia, realtà giovanile che nel corso degli anni ha saputo dimostrare che, attraverso la condivisone di idee e di valori, si possa dare vita a progetti intraprendenti e di grande spessore culturale e sociale. Delle persone convinte che fare cultura significhi conoscere e valorizzare sempre di più la realtà, in particolar modo quella del nostro territorio per poterlo esaltare in tutta la sua ricchezza e complessità.

Gaetano Pecoraro, Nicola Gratteri, Tess Masazza e Malena: ecco gli appuntamenti di venerdì 1 luglio

17:30: L'amministrazione pubblica, le prospettive del territorio, il potenziale del PNRR e le responsabilità dei Sindaci - con la partecipazione dei Sindaci del territorio Vibonese. Modera Michele La Rocca, direttore Vivi City



18:15 "Il male non è qui. Matteo Messina Denaro. Il romanzo" - di Gaetano Pecoraro. Con la partecipazione di Nicola Gratteri e Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia. Modera Pietro Comito di LaC TV



19:00 "Insopportabilmente donna" - con Tess Masazza. Saluti istituzionali di Rino Putrino, Presidente del Consiglio di Vibo Valentia. Interviene Corrado L'Andolina, Sindaco di Zambrone. Modera Teresa Pugliese



19:45 "Con le infradito in discesa" - con Marco Bazzoni (Baz). Dialoga con l'autore Vitaliano Papillo, Sindaco di Gerocarne. Modera Francesca Giofrè, giornalista di LaC TV



20:30 "Pura. Il sesso come liberazione" - con Malena. Modera Marco Onnembo, giornalista RTL 102.5

South working e Filippo Roma nella sessione di sabato 2 luglio

17:30 "South working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia" - con Mario Mirabile. Dialoga con l'autore Marco Signoretta di SOS Innovazione e Francesco Biacca, Confindustria sezione Terziario. Modera Stefano Mandarano



18:15 "Il metro del dolore" - con Marco Onnembo. Dialoga con l'autore Gilberto Floriani, Sistema Bibliotecario Vibonese



19:00 "La felicità del gambero" - con Andrea Dianetti. Dialoga con l'autore Giovanni Russo, Assessore del comune di Vibo Valentia. Modera Francesco lannello, giornalista La Gazzetta del Sud



19:45 "Boomerang" - con Filippo Roma. Dialoga con l'autore Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi. Modera Carmen Bellissimo, giornalista del Quotidiano del sud



20:30 "Getto la maschera" - con Luigi Luciano (Herbert Ballerina). Modera Gianluca Prestia de Il Quotidiano del Sud

Tra economia e giovani, spazio a Giorgia Soleri e Francesco Sole domenica 2 luglio

17:30 Convegno sull'anno europeo dei giovani - con il Cons. regionale Dott. Michele Comito



18:00 "La società calda" - con Gaetano Quagliariello



18:45 - "Il denaro logora chi non ce l'ha" - con Alfio Bardolla. Dialogano con l'autore Gaetano Portaro e Rocco Mangione di Confindustria giovani. Modera Marcello Francioso



19:30 "La signorina nessuno. Una storia di vita e d'amore struggente, tenera e feroce" - con Giorgia Soleri. Dialoga con l'autrice Sergio Pititto, Sindaco di Pizzo e Rino Putrino, Presidente del Consiglio di Vibo Valentia. Modera Rossella Galati, giornalista di LaC TV



20:15 "L'amore ti trova sempre" - con Francesco Sole. Dialoga con l'autore Salvatore Solano, Presidente della Provincia di Vibo Valentia. Modera Agostino Pantano, giornalista LaC TV

«Quest' anno - ha spiegato Anthony Lo Bianco, presidente dell'associazione - abbiamo voluto ampliare la nostra offerta culturale e musicale. Molti artisti giovani si esibiranno nel corso delle giornate. Circa 20 aziende del territorio presenteranno i loro prodotti. Alcuni musei, nella città di Vibo Valentia, saranno aperti gratuitamente. Abbiamo voluto alzare l'asticella per dare un messaggio positivo: i giovani possono e devono sempre puntare al meglio».