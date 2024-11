Dopo due anni di assenza, torna l’attesissimo Cortale Colours Fest, la più grande festa dei colori del Sud Italia che, giovedì 11 agosto, animerà la Calabria con una carica di divertimento, musica e performance.

Per l’evento, che si terrà in Piazza Italia, a partire dalle ore 21, a Cortale (Cz), a ingresso libero, sono attese migliaia di persone, pronte a colorarsi a suon di musica, sulle note di grandissimi artisti e dj del panorama musicale nazionale. Tra i tanti, Dargen D’Amico, protagonista assoluto dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, col suo tormentone Dove si balla, triplice Disco di Platino e da anni al centro della scena rap italiana. Special guest della serata, Cristiano Malgioglio, che non ha bisogno di presentazioni, se non il top dello spettacolo italiano.

Ad alzare le temperature della serata, sarà poi Grelmos, la social top model che fa rap, con la sua trap e twerk. A seguire, il rapper Icy Subzero, la star di milioni di ascolti su Tik Tok e Spotify. E poi ancora una carrellata di Tik Toker nazionali a scandire i lanci di colori, tra cui Saverio Riccelli, fenomeno catanzarese “Premio Tik Tokers dell’anno”, e l’ultimo trend del momento Elisa Esposito, la “prof del corsivo”. Per concludere, il meglio della disco calabrese, con il dj-set di Tatto, FNG e Fabio Mascaro. Insomma, un susseguirsi di ospiti esplosivi, a cui faranno da coronamento i lanci dei colori sulla distesa di persone scatenate tra ballo e divertimento. Non mancheranno, area street-food, stand, area giostre e area bimbi, pronte ad accogliere famiglie, ragazzi e turisti, oltre al servizio navetta in partenza da Lamezia Terme.

L’evento è organizzato dai ragazzi di Cortale, La Crew, da sette anni impegnati nell’organizzazione dell’evento, in partenership con la Rai e il sostegno del Comune di Cortale. «La festa dei colori è una tradizione orientale, un rito di purificazione, che i ragazzi di Cortale hanno adottato sette anni fa per dar vita a un evento in grado di attirare diecimila presenze», spiega Francesco Rondinelli, promoter nello staff dell’evento. «Per noi è un grande orgoglio realizzare qualcosa di così grande nel nostro paese. È facile portare migliaia di persone in centri come Catanzaro, Reggio Calabria o Cosenza. Ma attirarle qui, in un piccolo centro come Cortale, è stata, e continua a essere, una grande sfida».