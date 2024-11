L’Appennino bike tour fa tappa in Calabria. L’iniziativa, in programma dal 13 al 17 luglio, è organizzata da Legambiente, ViviAppennino insieme a Misura. 10 i Comuni calabresi interessati: Orsomarso, Sant’Agata d’Esaro, San Benedetto Ullano, Aprigliano, Averna, Amaroni, Fabrizia, Mongiana, Santa Cristina d’Aspromonte Scilla.

Appennino bike tour è una campagna itinerante lungo i 3100 chilometri della Ciclovia dell’Appennino e che sta attraversando oltre trecento comuni in 44 tappe toccando 56 fra parchi e aree protette. Obiettivo della campagna, partita il 21 giugno dalla Liguria e che si concluderà il 21 luglio in Sicilia, è promuovere le aree interne e i piccoli comuni attraverso una forma di turismo dolce che coniuga mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio.

Appennino bike tour

«Una reale e profonda conoscenza della Calabria – dichiara Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria - può passare solo attraverso forme di turismo lento e sostenibile come quelle che l'Appennino Bike Tour promuove e valorizza. Viaggiare scoprendo i piccoli bellissimi borghi della nostra regione ed i suggestivi paesaggi dell'entroterra con il mezzo ideale della bicicletta, significa varcare non solo lo spazio, ma anche il tempo venendo in contatto con la cultura, le tradizioni locali come quelle enogastronomiche e con la sorprendente biodiversità della Calabria. Incentivare la riscoperta delle bellezze del territorio mediante il cicloturismo ed oltre i circuiti consueti costituisce un tassello importante per l'economia regionale e per il futuro sostenibile che, anche mediante il nostro lavoro associativo, stiamo cercando di realizzare».

Gli itinerari ciclo-turistici

Durante le varie tappe calabresi saranno organizzati degli itinerari cicloturistici per far scoprire il territorio, sarà presentata l'app CicloAPPennino realizzata da Misura, verranno premiati gli ambasciatori dell’Appennino, ovvero quelle persone che con generosità si dedicano quotidianamente all’ambiente e si incontreranno amministratori e aziende che lavorano sul territorio e sarà presentata la guida ciclo turistica “Appennino Bike Tour” curata da Sebastiano Venneri edita da Mondadori. Infine, ad ogni amministrazione verrà chiesto di sottoscrivere il Manifesto per la democrazia energetica promosso da Legambiente e Kyoto Club che chiede di superare l’attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti a favore di una produzione da fonti rinnovabili e diffusa.

Il programma di Appennino bike tour in Calabria

Tappa a Orsomarso (Cozenza)- mercoledì 13 luglio ore 9.30

Saluti istituzionali

Alberto Bottone – sindaco di Orsomarso

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri – segreteria nazionale Legambiente

Nello stesso giorno, tappa nel pomeriggio a Sant’Agata di Esaro ore 16.30

Saluti istituzionali

Mario Nocito - sindaco di Sant’Agata di Esaro

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Adriana Armodio – vice Sindaco Sant’Agata di Esaro

Francesca Greco - presidente Pro Loco

Giusi Gallo – Gli amici di Sade in Bike

Iolanda Servidio – consigliere comunale delega allo Sport

Danile Gallo – 4x4 Adventure

Tappa a San Benedetto Ullano, giovedì 14 luglio ore 9.30

Saluti istituzionali

Rosaria Capparelli – sindaco San Benedetto Ullano

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Pietro Sciammarella – presidente Pro loco San Benedetto Ullano

Nella stessa giornata, tappa nel pomeriggio ad Aprigliano ore 16.30 frazione Grupa

Saluti istituzionali

Alessandro Leonardo Porco – sindaco di Aprigliano

Andrea Muto – vice sindaco di Aprigliano

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri – segreteria nazionale Legambiente

Andrea Talarico – Protezione civile

Tappa a Taverna, venerdì 15 luglio ore 9.30

Saluti istituzionali

Sebastiano Tarantino – sindaco di Taverna

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Nella stessa giornata, tappa nel pomeriggio ad Amaroni ore 17.30

Saluti istituzionali

Luigi Ruggiero – sindaco di Amaroni

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Fernando Sinopoli – presidente ff Provincia Catanzaro

Mario Deonofrio – consigliere Provincia di Catanzaro

Elisabeth Sacco – sindaco Comune di Borgia

Pietro Antonio Cristofaro – sindaco comune di Girifalco

Mario Miragliese – sindaco comune di Montepaone

Domenico Ielalpi – ass. Girifalco in bici

Tappa a Fabrizia - Sabato 16 luglio ore 9.30

saluti istituzionali

Francesco Fazio sindaco di Fabrizia

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Nella stessa giornata, tappa alle 12.30 a Mongiana

ore 12.30 Mongiana Museo delle Reali Ferriere

Conferenza dibattito “Un nuovo sviluppo per le Serre Calabre attraverso le ciclovie: una rete di promozione turistica locale”. Durante l’incontro saranno presentati i dati della revisione del tracciato Appennino Bike Tour realizzata grazie alla significativa partecipazione dell'azienda calabrese Mangiatorella.

Interverranno:

Francesco Angilletta - sindaco Mongiana

Alfonso Grillo - commissario Parco delle Serre

Enrco Della Torre - direttore Generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Anna Parretta - presidente Legambiente Calabria

Pietro Federico - amministratore delegato Mangiatorella SpA

Salvatore Siviglia - direttore generale Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio

Sergio De Marco - direttore area operativa Sorical

Luigi Aloisio - presidente Unione Comuni Serre Calabre Catanzaresi

Nella stessa giornata, tappa nel pomeriggio a Santa Crsitina D’Aspromonte alle 16.30

Saluti Istituzionali

Salvatore Papalia – sindaco di Santa Cristina d’aspromonte

Enrico della Torre – direttore generale Vivi Appennino

Sebastiano Venneri - segreteria nazionale Legambiente

Tappa a Scilla - domenica 17 luglio ore 9.30

Saluti istituzionali