Dalla comicità alla musica napoletana, dai ritmi del sud al teatro delle marionette. È un cartellone di eventi vasto e variegato quello che si presenta ai calabresi e ai turisti in occasione del weekend. Un novero di appuntamenti che, dal Pollino allo Stretto, punta ad intrattenere e a far divertire il pubblico. Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma a partire dalle prossime ore.

"Pinocchio" a Reggio Calabria

Sarà il Teatro Cilea di Reggio Calabria ad ospitare dal 5 al 7 aprile alle 17 e alle 21 lo spettacolo "Pinocchio" con la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli. Un evento che punta ad intrattenere grandi e piccini e che rappresenta uno dei racconti fantastici più difficili da interpretare per le marionette.

I pianisti Aurelio e Paolo Pollice a Crotone

Un’originale proposta per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini è quella offerta dal concerto del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice al Museo Pitagora di Crotone. Appuntamento in programma venerdì 5 Aprile alle 18.30 nella città pitagorica.

Ritmi del Sud a Tropea

Nell'ambito della rassegna "Ritmi del Sud", il borgo di Tropea si prepara ad ospitare il concerto di Giampiero Amato e della Sicilian Family venerdì 5 Aprile alle 21 in piazza Vittorio Veneto e alle 22 il ritmo e l'energia del gruppo "Nd'Arrangiamu". Sabato 6, sempre nella cittadina tropeana, spazio al conceto degli "Ancia Libera" alle 21 in piazza Ercole.

Catanzaro Vinyl Market

Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10 alle 21, la Casa delle Culture del Palazzo provinciale in Piazza Prefettura a Catanzaro, ospiterà una due giorni imperdibile per gli appassionati di vinili e non solo. L'evento conterà sulla presenza di sedici espositori, carichi di dischi, cd, dvd e musicassette, locandine ed oggettistica vintage.

Caldarola e Nigun Clarinet a Vibo Valentia

Sabato 6 aprile alle 18, nella cornice dell'Auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia, il clarinettista di fama internazionale Gianluca Caldarola si esibirà in concerto insieme al prestigioso Nigun Quartet composto da Michele Giovinazzo, Gabriele Calcopietro, Michele Napoli e Stefano Anania.

Cosimo Papandrea a San Demetrio Corone

Appuntamento a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, ed esattamente in contrada Sofferetti, per il concerto di Cosimo Papandrea previsto per sabato 6 aprile alle 20.30.

Max Giusti a Catanzaro

Max Giusti torna ad indossare i panni del mattatore con il suo spettacolo "Bollicine". Uno show da non perdere, che vuole essere anzitutto uno grande festa, ricco di confidenze e divertimento. Appuntamento al Teatro Comunale di Catanzaro sabato 6 aprile alle 21.

Neapolis Ensemble a Palmi

La Neapolis Ensemble è pronta a portare l'intramontabile musica napoletana sul palcoscenico del Teatro Manfroce di Palmi con un concero in programma sabato 6 aprile alle 21.15.

I Thalassa Mas a Polistena

Sabato 6 aprile alle 21.30 presso l'LSS theater di Polistena appuntamento con I Thalassa Mas, progetto di Francesco Mascio e Albero La Neve in collaborazione con il percussionista Giovanni Imparato. Un viaggio spirituale e musicale «in luoghi con cultura e lingua diversa ma uniti dalle medesime onde spumeggianti del Mediterrane».

Luca Ward a Locri

La voce ed la bravura di Luca Ward si apprestano a irrompere domenica 7 aprile alle 18.30 nella sede del Palazzo della Cultura di Locri con lo spettacolo "Il talento di essere tutti e nessuno" (testo e regia di Luca Vecchi, musiche di Jonis Bascir, produzione Skyline). Un racconto a tutto tondo del celebre attore e doppiatore italiano.

Roberto Lipari a Rende

Sabato 6 Aprile 2024 alle 21.00 l'ironia e il sarcasmo dell'attore, comico e conduttore Roberto Lipari saranno in scena al Teatro Garden di Rende con lo spettacolo "...e ho detto tutto. Quello che dissi, che dico e che dirò" scritto con Ignazio Rosato e Roberto Anelli.