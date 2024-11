Musica, cultura, divertimento e non solo. La Calabria si prepara a vivere un altro weekend all'insegna delle emozioni e della voglia di vivere fino in fondo l'estate 2023. Le cinque province calabresi e i comuni che le compongono si apprestano ad accendere i riflettori delle piazze, dei teatri e delle arene per sgombrare il campo dalla noia e dall'ordinarietà. È tempo di lasciarsi andare, di farsi avvolgere dall'abbraccio della bella stagione. Gli appuntamenti e le occasioni di certo non mancano. Ecco alcuni degli eventi più interessanti previsti in Calabria:

Palio di Ribusa a Stilo

Il Palio di Ribusa, dal 4 al 6 agosto a Stilo, è a tutti gli effetti uno degli appuntamenti con la storia più attesi in Calabria. Il festival del Rinascimento Calabrese, giunto alla XXIV edizione, propone una tre giorni di iniziative contraddistinte dalla presenza di giocolieri, gruppi storici, teatranti, burattini, fachiri, trampolieri e molto altro. È proprio il caso di dire che la storia a volte ritorna.

Boomdabash a Corigliano Rossano

Il "CoRo Music Fest" è una certezza. Il cartellone di eventi ha abituato il pubblico calabrese ai grandi nomi della musica italiana e internazionale. E anche in questo weekend, non si smentisce: venerdì 4 agosto alle ore 21 nel borgo marinaro di Schiavonea saliranno sul palco i Boomdabash con un concerto che si preannuncia indimenticabile e carico di energia.

Emis Killa a Roccella Ionica

È uno dei rapper più apprezzati e seguiti d'Italia. E il Roccella Summer Festival non poteva di certo lasciarselo fuggire: nella cornice del Teatro al Castello, Emis Killa si esibirà, sabato 5 agosto alle 21.30, con un concerto atteso dai suoi fan più accaniti e dagli amanti della musica.

Eugenio Bennato a Luzzi

Eugenio Bennato ha preso il Sud e lo ha messo in musica. Con i suoi testi, le sue melodie, il suo approccio con una terra grondante di problemi ma anche di bellezza, cuore e passione. Bennato si esibirà a Luzzi, in contrada Immilano, sabato 5 agosto alle 21.30. Ad offrire l'occasione del concerto è la Festa dell'emigrante in programma nella cittadina della provincia di Cosenza.

Panariello e Masini a Diamante

Giorgio Panariello incontra Marco Masini per uno spettacolo che tiene assieme la comicità del primo con le canzoni del secondo. Uno show fatto di gag, musica e divertimento. L'evento che vede protagonisti i due artisti fiorentini si terrà al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, domenica 6 agosto alle 21.30.

Sagre in Calabria

I prodotti tipici non vanno in vacanza. Neppure in estate. Venerdì 4 agosto a Favelloni, nel Vibonese, torna la sagra del Pescespada con la sua quinta edizione.

Sabato 5 agosto Sagra da Pitta Chjina a San Costantino Calabro. Inizio previsto alle ore 20. Sarà, per quest'anno, l'edizione numero 27.

Domenica 6 agosto, a partire dalle ore 18.30, sagra della Sujaca (Fagioli) a Caria, nel Vibonese.

A Platania appuntamento con la sagra del fungo domenica 6 agosto alle ore 19.30.

Gran Galà del Pescespada, giunto alla 58esima edizione, a Bagnara Calabra, nel Reggino, domenica 6 agosto alle ore 20.

Beppe Grillo ad Altomonte

Il Festival Euromediterraneo si appresta ad accogliere Beppe Grillo ed il suo spettacolo "L'altrove" ad Altomonte, nel Cosentino. Appuntamento previsto sabato 5 agosto nella cittadina della provincia di Cosenza.

Balconi in musica ed emozioni al tramonto a Cortale

Nell'ambito dell'estate cortalese, l'Associazione Culturale Borgo Antico, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Cortale, ha organizzato due eventi. Il primo è "Balconi in musica", che avrà luogo la sera del 4 agosto in piazza Garibaldi a Cortale. Dai balconi verranno eseguiti dei brani musicali intervallati dalla lettura di alcune pagine del libro "Malinverno" di Domenico Dara. Secondo appuntamento, sempre in programma venerdì 4 agosto, è "Emozioni al tramonto" nella suggestiva cornice dei ruderi della Chiesa Bizantina dell'anno 1000 a partire dalle 18.30. Nell'occasione verrà eseguito, dal Quintetto "LUX" , un concerto di musica classica. Dopo il concerto, si svolgerà, a cura del gruppo "IFA 5et", un intrattenimento di musica jazz presso il giardino dell'agriturismo Abbatia.