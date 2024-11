Si rinnova il tradizionale appuntamento in occasione della festività del Corpus domini. Il borgo sito in provincia di Vibo si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto

Viuzze trasformate in gallerie d'arte a cielo aperto. Un intero paese mobilitato per un evento che quest'anno raggiunge la 29esima edizione. A Potenzoni, frazione di Briatico, nel Vibonese c'è grande fermento in vista dei preparativi per l'Infiorata. L'ormai storico evento, in programma l'11 giugno in occasione del Corpus domini, coinvolge tutti, anziani, adulti e bambini del paese, impegnati nella realizzazione di maestosi tappeti floreali a tema sacro. Le opere che raffigurano perlopiù scene tratte dal Vangelo, dalla Bibbia, o figure di Santi, vengono composte utilizzando torba e petali. Tecniche affinate negli anni che hanno consentito ai maestri infioratori di migliorarsi sempre di più e di rappresentare la Calabria in iniziative dal calibro nazionale.

L'Infiorata di Potenzoni

Il paese viene distinto in 4 rioni: Agave, Torre, Glicine e Chiesa. Sono i componenti di ogni "fazione" si occupano dell'allestimento del proprio rione. Oltre ai tappeti, vengono costruiti degli altarini e abbelliti angoli e slarghi. L'Infiorata per Potenzoni non si riduce ad una giornata. Ma i mesi e le settimane prima della data, sono scanditi da preparazioni, scelta dei disegni, del materiale da utilizzare. L'appuntamento richiama annualmente centinaia e centinaia di visitatori dai paesi limitrofi e turisti. È diventato infatti un evento di punta per Potenzoni e per l'intero comprensorio vibonese.

Francesca Artesi, presidente dell’Associazione Potenzoni in fiore racconta il senso dell’iniziativa: «Per i potenzonesi non è semplicemente una festa ma assume un significato profondo fatto da una fede ancestrale ereditata e una personale, risvegliata nella mente e nel cuore grazie a padre Lorenzo Di Bruno, fino a qualche anno fa alla guida della parrocchia. Eredità ora consegnata a padre Luigi Scordamaglia».

Alla base, dunque, fede, arte, socialità: «Arrivare alla 29esima edizione conferma che il seme piantato continua a crescere. I 4 rioni: Agave, Glicine Torre e Chiesa si trasformeranno per il giorno del Corpus Domini in spazi dedicati a vere e proprie opere d'arte in attesa del passaggio della processione del Santissimo. Una giuria popolare – chiosa Artesi- decreterà il rione vincitore di questa edizione».