Rocco Hunt è il terzo artista della stagione estiva di Isola Summer 2023. Ad annunciarlo sui propri canali social l’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga. Il rapper si esibirà il 12 agosto al porto turistico di Le Castella all'interno della kermesse “Ti porto a Le Castella Festival”. Solo pochi giorni fa l’artista ha annunciato l’uscita del suo nuovo video clip “Non litighiamo più”. Brano dopo brano Rocco Hunt si è affermato come una delle voci più amate e popolari del rap italiano.

La sua esplosione mediatica è avvenuta nel 2014 con la vittoria nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo grazie al brano Nu juorno buono. Due anni dopo il rapper è tornato sul palco della kermesse musicale presentando il brano Wake Up. Nell'ultimo periodo si è dedicato a diverse collaborazioni, tra le quali Ti volevo dedicare con J-Ax e Boomdabash, A un passo dalla luna con Ana Mena e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo.

Sale l'attesa per conoscere gli altri nomi che arricchiranno il cartellone estivo di Isola Capo Rizzuto. Nelle scorse settimane sono stati già resi noti altri due concerti: Sfera Ebbasta l'8 agosto e Gianni Morandi il 16 agosto. L’eterno ragazzino, reduce dal successo di Sanremo, sarà ospite del Porto Turistico di Le Castella per una tappa del tour “Go Gianni Go Tour Estate 2023”.