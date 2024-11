Anche Isola Capo Rizzuto, come altre note località calabresi, si prepara ad avere una stagione estiva di alto rango fatta di grandi eventi. Il primo nome per Isola Summer 2023 che porterà nelle località del comune calabrese grandi artisti è Sfera Ebbasta che si esibirà l’8 agosto per la kermesse “Ti porto a Le Castella Festival” sul palco della darsena del porto turistico della località turistica sullo Jonio.

L'annuncio del sindaco

Ad annunciarlo il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga. «Anche per il 2023 si prospetta un’estate strepitosa. È stato appena annunciato il primo grande artista che si esibirà sul nostro territorio nell’ambito dell’Isola Summer 2023. Per il momento un artista che piace molto ai giovanissimi. In seguito ci saranno proposte anche per le altre fasce d’età. Voglio ringraziare tra i tanti il mio amico e collega Dino Procopio che lo scorso anno in una delle nostre tante chiacchierate politiche davanti ad un caffè mi invitò a riflettere sull’ipotesi di intraprendere – conclude il primo cittadino - la strada dei grandi artisti che portano ai grandi eventi. Una scelta vincente che mi auguro si ripeta anche quest’anno».

Il giovane rapper milanese

Sfera Ebbasta è tra i cantati più importanti del panorama nazionale: primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma Spotify. È l'artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019 ed ad oggi detiene il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli, ben 24. Nella passata stagione la manifestazione che portava il nome di Le Castella Music Fest ha visto salire sul palco artisti come Giorgio Panariello, Mario Biondi e Fabrizio Moro, mentre si sono esibiti gratuitamente in Piazza del Popolo ad Isola Capo Rizzuto i The Kolors e Arisa. Dopo l’annuncio del primo nome per la prossima stagione sale l’attesa per conoscere gli altri nomi che saranno annunciati dalla stessa amministrazione nelle prossime settimane.