Dal 28 settembre al 3 ottobre Cassano All’Ionio, nell’alto Ionio cosentino, ospiterà l’innovativo evento culturale cinematografico JFF | Jonio Film Festival – Premio Internazionale Calabria del Cuore 2024.

Il Festival, organizzato da Italian Film Institute, con la direzione artistica di Giuseppe Panebianco e la direzione operativa di Glauce Valdini, celebra i 100 anni del grande mito del cinema italiano Marcello Mastroianni attraverso una serie di attività culturali dedicate ed un omaggio con la proiezione, giovedì 3 ottobre, del capolavoro di Vittorio De Sica Ieri, Oggi, Domani.

JFF | Jonio Film Festival – Premio Internazionale Calabria del Cuore 2024 è stato ideato e sviluppato attraverso le due fondamentali direttrici di tradizione ed innovazione e si presenta come un evento ricco, qualitativo, trasversale nel coinvolgimento di differenti pubblici, altamente valorizzante in relazione al territorio che lo ospita e che presenta un parterre di ospiti sia di grande valore culturale che di personaggi molto popolari ed amati dal pubblico.

Il Premio Internazionale Calabria del Cuore

La grande e prestigiosa tradizione è confermata dalla presenza del Premio Internazionale Calabria del Cuore, che quest’anno per la prima volta diventa l’evento di maggior prestigio di JFF. Il Premio che ogni anno viene assegnato ad illustri personaggi nazionali ed internazionali del Cinema, Arte Cultura e Spettacolo, Sport, Medicina e Ricerca, che attraverso il loro impegno professionale hanno trasferito nel proprio operato grande professionalità, passione, sensibilità, trasmissione di valori positivi, rettitudine, attenzione alle classi meno privilegiate, nelle scorse edizioni ha fatto registrare una importante partecipazione di grandi personaggi nazionali ed internazionali di cinema, spettacolo, tv, sport, medicina e ricerca tra cui Lino Banfi, Enrico Vanzina, Albano, Gennaro Gattuso, Eric Gravel, Massimo Massetti, Alberto Barbera, Giovanni Scambia, Fabrice Du Welz, Madalina Ghenea, Luce Cardinale, Sandra Milo, Paola Cortellesi, Stefano Coletta, Angelo Mellone, etc.

L’ambito premio, in questa edizione 2024 si svolgerà sabato 28 settembre nella splendida piazza Matteotti di Cassano e vedrà la partecipazione tra gli altri dell’attore Gabriel Garko, di Marino Bartoletti, amatissimo autore, conduttore e scrittore, Riccardo Giacoia, direttore di Rai Calabria e Nello Salza, la tromba del mito del cinema, il Premio Oscar Ennio Morricone.

Poi ci si sposterà nel Teatro Comunale dove martedì 1 ottobre alle 10 ci sarà un concorso internazionale di animazione per le scuole e la sera (ore 21:00) il concorso internazionale short che proseguirà anche mercoledì 2. Giovedì 3 ottobre, infine, alle ore 20 proiezioni speciali Green e alle 21 la retrospettiva su Marcello Mastroianni con regia di De Sica.

Il programma di JFF presenta oltre 30 opere in Selezione Ufficiale, distribuite in diverse sezioni tematiche tra cui Spazio Calabria, vetrina dedicata ad opere di grande qualità girate e prodotte in Calabria, una ricca programmazione che si svolgerà al Teatro Comunale di Cassano dedicata agli studenti delle scuole del territorio che presenta un concorso internazionale di Animazione ed un concorso di Short Film, una selezione di opere cinematografiche internazionali ed un’area tematica Green, dedicata ai delicati ed attualissimi temi ambientali.

In programma inoltre attività educational ed eventi speciali dedicati alla scoperta e valorizzazione del meraviglioso territorio che ospita altresì il rinomato Parco Archeologico di Sibari.