Si sta per avvicinare il momento più atteso per la canzone italiana, dal 6 al 10 febbraio, il 64esimo festival di Sanremo andrà in scena, portando cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo da tutto il mondo.

La Calabria sarà presente, non per cantare, ma per portare la sua arte culinaria in scena e conquistare il palato di Amadeus, Fiorello e tutti i cantanti che parteciperanno.

Infatti si svolgerà in quelle date il secondo Trofeo Pizza Festival Sanremo, organizzato dal pizzaiolo calabrese Francesco Fortuna, dal maestro partenopeo Gennaro Galeotafiore e da Franco Buccinnà e vedrà gareggiare 40 pizzaioli, in diverse categorie di pizze, che arriveranno da tutta Italia.

Naturalmente non mancheranno le partecipazioni dei calabresi, pronti ad aggiudicarsi il podio, portando sulle proprie pizze, le eccellenze dei prodotti calabresi.

L’evento sarà seguito anche dai foodblogger Calabria Food Porn con Wlady Nigro, Alessandro Imbrogno e Alessio Abate, che racconteranno l’evento ed il Festival di Sanremo tramite i loro social.

Ma i gareggianti dovranno sfidarsi a colpi di pizze che saranno assaggiate dai giudici di spessore del mondo pizza come Salvatore Lioniello, Pietro Fontana, Jessica de Vivo, la chef Loredana Errichiello e tanti altri. La vera grande opportunità per i pizzaioli è, oltre alla competizione in se in un palcoscenico importante, ma avranno la possibilità di far assaggiare la propria pizza a tutti gli ospiti presenti al Festival di Sanremo presenti a Villa Ormond.