Un evento d’eccezione, realizzato in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane, che trasforma la passerella in un’autentica dichiarazione di stile ribelle e sofisticato. Protagonista? Una donna decisamente audace, libera e anticonformista. In grado di sfrecciare in moto verso la vita – persino all’altare – con un guardaroba studiato per ogni avventura sulle due ruote.

La collezione: lusso ribelle tra pelle, piume e cristalli

«Ho voluto catturare lo spirito rock e trasgressivo del mondo dei motori, fondendolo con l’audacia e la sensualità che da sempre caratterizzano il mio stile» – racconta Anton Giulio Grande.

Alta moda e velocità corrono insieme

In passerella sfileranno 38 look – 24 donna e 14 uomo, con lavorazioni raffinate e materiali preziosi. Giubbotti in pelle, cappotti strutturati, parka avvolgenti, mantelle couture e vestaglie impalpabili si mixano con pelliccia, piume e dettagli sparkling, in un dialogo perfetto tra haute couture e velocità. La palette gioca con sfumature profonde e sensuali: dal nero assoluto al rosso fuoco, passando per avorio e marrone. Tonalità che evocano il fascino senza tempo dell’asfalto e della polvere di strada. Tra i capi must-have, spicca una mantella bianca bordata di pelliccia e ricamata a mano con cristalli, jais, Swarovski, perline e paillettes. Un pezzo da sogno che incarna il lusso ribelle della collezione.

L’audacia di un connubio ad effetto

Ad arricchire la scenografia dello show, due moto da cross Honda 250cc originali degli anni ’86-’87, appartenute alla leggenda del motocross Ricky Johnson, esposte grazie alla collaborazione con il Team Honda Gariboldi.

Ruggenti, potenti, iconiche, proprio come le creazioni di Grande. «Il motocross e la moda couture hanno molto in comune: entrambi sono fatti di passione, audacia e desiderio di superare i limiti» – spiega lo stilista. «Queste moto sono emblemi di perfezione tecnica e spirito indomito, lo stesso che ispira le mie creazioni».

Accessori scintillanti e dettagli esclusivi

Anche per questa stagione, Grande rinnova la partnership con Italiana Accessori srl, che ha curato la decorazione dei capispalla in pelle, impreziosendoli con strass e paillettes. Un ulteriore tocco di opulenza per una collezione che esprime potenza e sensualità in ogni dettaglio.

Un visionario senza confini

Da sempre amato dalle celebrities di tutto il mondo, Anton Giulio Grande continua a ridefinire i confini della moda. Oltre alla sua attività di stilista, oggi ricopre anche il ruolo di presidente della Calabria Film Commission, dimostrando che l’arte, la moda e il cinema possono fondersi in un’unica, straordinaria visione creativa. Con Agg on the Road, Grande ci invita a un viaggio in cui la couture incontra la velocità, la ribellione si veste di lusso e il rombo dei motori si trasforma in poesia sartoriale.