Il giovane talento canterà nella prestigiosa vetrina musicale costola del festival. Il 31 dicembre ha avuto l’onore di esibirsi in piazza a Cosenza, aprendo il concerto di Achille Lauro

Per Giuliana D’Onofrio il 2025 è iniziato nel migliore dei modi. La giovane cantante di origine calabrese sarà ospite a Casa Sanremo, il prestigioso spazio dedicato agli artisti e agli addetti ai lavori durante il Festival della Canzone Italiana. «A febbraio, durante il Festival, avrò l’opportunità di esibirmi in un contesto straordinario» - racconta con entusiasmo.

Casa Sanremo rappresenta una tappa fondamentale per chi sogna di affermarsi nella musica. «Anche se non è il palco dell’Ariston, è comunque un luogo di grande visibilità, dove transiteranno tutti gli artisti che parteciperanno alla famosa manifestazione canora» spiega Giuliana.

Quella di Casa Sanremo è solo l’ultima soddisfazione per la giovane cantante, che il 31 dicembre ha avuto l’onore di esibirsi in piazza a Cosenza, aprendo il concerto di Achille Lauro. Un’esperienza nata quasi per caso, grazie alla sua determinazione.

«Ho scritto una lettera al sindaco di Cosenza per chiedere di poter aprire il concerto» racconta. Un gesto coraggioso che ha dato i suoi frutti, permettendole di esibirsi davanti a un pubblico entusiasta nella suggestiva piazza dei Bruzi.

Nata a Rho da madre cosentina, Giuliana ha un legame profondo con la Calabria. «Qui ci sono le mie radici, qui mi sento più vicina a mio nonno, scomparso di recente, una figura importante nella mia vita» spiega.