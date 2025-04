A Lamezia è stata presentata in conferenza stampa la nuova rassegna dei film in lingua originale a cura dell’associazione culturale Una. La rassegna fa parte del progetto “Cinema in biblioteca” finanziato col sostegno del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il percorso progettuale vanta la collaborazione tra il Sistema bibliotecario lametino di cui è direttore Giacinto Gaetano e l’associazione culturale Una presieduta da Carlo Carere. Partner del progetto sono anche il Comune di Lamezia, il Chiostro Caffè Letterario, l’Associazione Lucky Friends, il Civico Trame e la Cooperativa Inrete.

Il primo appuntamento della rassegna nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico a Lamezia, è fissato per il 27 aprile prossimo alle 19; la pellicola scelta è “Cattiverie a domicilio”, una commedia inglese che ha registrato grandi consensi di pubblico.

14 eventi

Il corposo calendario (14 appuntamenti) propone opere cinematografiche che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nei più famosi e blasonati festival cinematografici internazionali. La rassegna andrà avanti fino al 30 dicembre 2025; ultimo film in cartellone è “Un anno difficile”, pellicola francese anche questa campione d’incassi.

In conferenza stampa Giacinto Gaetano ha ringraziato in particolar modo l’amministrazione comunale «per aver sostenuto convintamente il progetto nel suo complesso e la rassegna stessa».

Antonio Canzoniere, esperto di cinematografia dell’associazione Una, ha parlato «di un programma ricco e impegnativo che offre non la solita fruizione ma proiezioni di grande interesse per appassionati cinefili». All’incontro nella sala multimediale del Chiostro di San Domenico hanno partecipato anche il sindaco Paolo Mascaro e le assessore comunali Annalisa Spinelli (Cultura) e Luisa Vaccaro (Sport e spettacolo).

I rappresentanti dell’ente comunale hanno posto l’accento sulla crescente valenza che la rassegna (giunta alla sua 12ma edizione) ha acquisito nel tempo divenendo un evento unico nel suo genere e ritagliandosi così un meritato posto nel panorama culturale calabrese. «Sono orgogliosamente sindaco di questa città – ha sottolineato Mascaro – Lamezia vive un momento di splendido fiorire».

Il primo cittadino ha plaudito al gran lavoro fatto dal Sistema bibliotecario lametino «che è un fiore all’occhiello del comparto culturale nazionale». Grande apprezzamento anche “per la rassegna che l’associazione Una promuove da numerose edizioni riuscendo sempre a intercettare le preferenze dei cultori del grande cinema. Un esempio – ha asserito Mascaro – di come la cultura sia la via maestra per la crescita dei territori”.

L’assessora Spinelli ha evidenziato il fatto che «molte iniziative culturali lametine sono ideate e promosse da giovani, segno tangibile di intelligenza e preparazione, perché Lamezia è una città culturalmente ricchissima con grandi potenzialità». «La rassegna delle proiezioni di film in lingua originale è un evento a dir poco speciale – ha rimarcato l’assessora Vaccaro – la stessa associazione Una si è sempre mossa promuovendo eventi che si sono distinti per la loro originalità, lo dimostra la bella e attenta partecipazione che ogni volta si riscontra alle varie iniziative. Un pubblico scelto che, da tutta la Calabria, risponde puntualmente numeroso agli inviti di un’associazione che ha costruito un percorso di unicità e di contenuti di livello».