Si va a grandi passi verso la dodicesima edizione del LIFF - Lamezia International Film Fest, che si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 19 luglio. Un’anteprima si terrà il 5 luglio, intanto è stata resa nota la locandina dell’evento che è dedicata a David Lynch.

L'illustrazione, che omaggia una delle scene più iconiche di The Elephant Man, è stata realizzata appositamente per LIFF12 dall'artista Pasquale De Sensi.

In un mondo sempre meno propenso all'empatia, in un presente di conflitti e di disumanizzazione in favore dei freddi numeri, il Lamezia International Film Fest sceglie "I am a human being" come claim ufficiale. Un grido che, nel preciso momento storico internazionale che stiamo attraversando, si fa sempre più universale e necessario.

Il 23 giugno si terrà alla conferenza di presentazione del LIFF12, a Lamezia Terme, nella biblioteca Oreste Borrello, alle ore 11:30. In quell’occasione il direttore Gianlorenzo Franzì annuncerà il programma dell'edizione 2025 e rivelerà l'elenco degli ospiti.

Ideato e diretto da Gianlorenzo Franzì, già collaboratore di Cinematografo di RaiUno e membro di giuria dei Nastri d’Argento, il LIFF nasce nel 2007, e da allora ha ospitato e premiato artisti del calibro di Abel Ferrara, Peter Greenaway, Lars von Trier, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Mario Martone, Toni Servillo, Ornella Muti, Lino Banfi, Luc Merenda e Niccolò Ammaniti, fino ad Asia Argento e Claudio Bisio, star del 2024.