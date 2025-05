Prosegue la prevendita dei biglietti per i due grandi spettacoli che si effettueranno questa estate nella suggestiva cornice del Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme, nella zona termale di Caronte: il 22 luglio arriverà Meglio Stasera, un autentico varietà di Stefano De Martino, mentre il 27 agosto toccherà ad Enrico Brignano con il suo esilarante show Bello di mamma. I due eventi fanno parte della 39° edizione di Fatti di Musica, il Festival-premio del live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, che ha come location l’intera regione. Già venduti oltre 500 biglietti a spettacolo, sui 2000 complessivamente disponibili.

«Sono felice di portare questi due spettacoli al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, un luogo paesaggisticamente unico e incantevole, che merita di essere inserito nel circuito dei grandi eventi estivi – afferma Pegna –. Un teatro all’aperto incastonato in un parco naturale, in mezzo a 250 ettari di macchia mediterranea, in prossimità delle Terme di Caronte, facilmente raggiungibile anche dall’uscita autostradale».

I due spettacoli sono indubbiamente due eventi di punta dell’estate, tra i più divertenti e sorprendenti: “Meglio Stasera” di Stefano De Martino del 22 luglio, è scritto dallo stesso poliedrico artista insieme a Riccardo Cassini, che ne è pure il regista, con le musiche di Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa. Sull’onda del successo clamoroso di Affari Tuoi su Rai1, De Martino torna dal vivo accompagnato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band e dal suo gruppo di ballo. In questo show di oltre due ore si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico, dall’attore al ballerino, dal cantante al mattatore imprevedibile, quello dell’allegria, che dialoga ed enfatizza con gag, monologhi umoristici, improvvisazioni e scherzi con il pubblico. Meglio Stasera è un vero varietà in cui l’ex ragazzo di Amici si conferma un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato con grande maestria.

“Bello di mamma”, in programma il 27 agosto nell’unica data in Calabria, è il nuovo show estivo di Enrico Brignano che, dopo il successo nei teatri con I sette re di Roma, torna dal vivo con uno spettacolo tutto da ridere. Tra comicità, satira e momenti di emozione, l'attore si confronta con la complessità di un'epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive, il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione "bello di mamma", rassicurante e amorevole, ci regalava, rintracciare la strada che conduce alla serenità.

Entrambi gli artisti sono stati premiati con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, storico riconoscimento ai migliori live d’autore di Fatti di Musica, festival incluso tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria.